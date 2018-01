Rudy prolonga la racha del Real Madrid

El Real Madrid logró su décimo tercera victoria seguida gracias a una canasta de Rudy a falta de 2.9 segundos para el final. La victoria permite al equipo de Laso igualar a 12 triunfos a Panathinaikos y Fenerbahçe en la lucha por la tercera plaza de la Euroliga. La acción de Rudy es un premio a la mejor temporada en mucho tiempo del alero balear. En su último año de contrato, él y el club no tienen claro si seguirá o no en el Madrid. Con actuaciones como la de ayer demostró que sigue siendo muy válido. Su protagonismo no puede ser el mismo de hace años, pero sigue siendo un jugador muy valioso por lo que hace en los dos lados de la pista. Está en racha de tiro -tiene el mejor porcentaje de la Liga Endesa- y conserva el instinto defensivo que le permite ser una pesadilla para los rivales. Pocos jugadores saben leer tan bien el juego cuando se trata de proteger el aro. Pero si ante el Baskonia fue importante fue gracias a un tiro de cinco metros que valió una nueva victoria blanca.

Y eso que Doncic estuvo lejos de su mejor versión. Lleva semanas metiéndose en guerras que no le llevan a ninguna parte. Ante el Baskonia no fue una excepción. Apareció en el tramo final del primer cuarto cuando el Madrid penaba para anotar. Como tantas otras veces, en apenas tres minutos fue capaz de cambiar la dinámica del equipo. Anotó 7 puntos, repartió dos asistencias y recibió tres faltas. Imposible más en menos. El despliegue no le impidió que tuviera tiempo para preocuparse de lo que pitaban o dejaban de pitar los árbitros. En el segundo cuarto se descentró, se olvidó del juego, se centró en las protestas y Laso se vio obligado a sentarle. La escena fue significativa: cuando Doncic caminaba hacia el banquillo, el técnico estaba dado la vuelta y cuando el esloveno siguió protestando, Laso se giró y le ordenó un par de veces que se sentara. Luka lo hizo de mala gana y los ayudantes en el banquillo madridista tuvieron que serenarle y sofocar su monumental cabreo. Mientras, el equipo volvió a atascarse. Habían transcurrido 18 minutos y el Madrid sólo había sido capaz de anotar 26 puntos. El despertar de Campazzo y la hiperactividad de Rudy evitaron que el Baskonia se fuera al descanso como había ido durante los dos primeros cuartos, siempre por delante.

Los de Pedro Martínez siguieron a los mandos del partido gracias a su acierto en el triple. Llegaron a presentar una carta de 10/15 que sirvió para contrarrestar el papel de Causeur, Thompkins y Tavares. El escolta anotó 11 puntos en el tercer cuarto. El pívot que el tiempo de aclimatación es una prueba superada y que además de ser importante atrás lo puede ser ante el aro rival. Y el estadounidense mantuvo si notable nivel de las últimas semanas, pero el Baskonia seguia mandando antes del último parcial (59-61). Y llegó a poner al Madrid al borde del abismo (64-72, min 35).

A los locales les salvó la fe, una defensa zonal que Laso se sacó de la manga y que los vitorianos se quedaron sin puntería. De los once últimos triples que lanzaron únicamente anotaron uno. Con todo eso, el Madrid consiguió la última posesión para ganar el partido. Bola para Doncic y el esloveno no se obcecó. Leyó bien la defensa y encontró a Rudy. Una finta, un bote y un lanzamiento desde cinco metros bastaron para sellar la décimo tercera victoria seguida del Real Madrid.

75. Real Madrid (18+16+25+16): Campazzo (3), Causeur (13), Taylor (2), Thompkins (13) y Tavares (11) -quinteto titular- Doncic (12), Carroll (5), Rudy (12), Maciulis (0) y Reyes (4).

73. Baskonia (17+17+27+12): Granger (7), Janning (10), Timma (5), Shengelia (7) y Voigtmann (10) -quinteto titular- Vildoza (8), Beaubois (18), Garino (0), Poirier (4), Jones (2), Diop (0) y Marcelinho (0).

Árbitros: Lottermoser (Ale), Koromilas (Gre) y Stukys (Lit). Sin eliminados.

Incidencias: 10.071 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la décimo octava jornada de la Euroliga.

Resultados 18ª jornada: Estrella Roja, 70-Khimki, 79; Olympiacos, 94-Maccabi Tel Aviv, 64; Brose Bamberg, 93-Zalgiris, 86; Valencia, 81-Barcelona Lassa, 76; CSKA Moscú, 110-Anadolu Efes, 79; Fenerbahçe, 67-Panathinaikos, 62; Real Madrid, 75-Baskonia, 73 y Armani Milán, 101-Unicaja, 87.