Adiós a llevar el equipaje de mano gratis en Ryanair

La aerolínea de bajo coste Ryanair prevé poner en marcha su nueva política de equipajes, anunciada el pasado septiembre, a partir del próximo lunes 15 de enero.

La aerolínea irlandesa dejará entonces de permitir subir al avión con una maleta de cabina, cuyas dimensiones y peso nunca han de superar los 55cm × 40cm × 20cm y los 10 kg, si antes no se ha contratado el 'embarque prioritario' que tiene un coste de 5 euros por trayecto.

De acuerdo con esta medida, solo los viajeros con 'Embarque Prioritario', que incluye 'Plus', 'Flexi Plus' y 'Family Plus', podrán subir al avión con un bolso y una maleta de mano, un servicio que cuesta cinco euros adicionales cuando se efectúa la reserva del billete o seis euros si se agrega después.

"Todos los demás clientes (sin 'Embarque Prioritario') podrán subir un solo bulto pequeño al avión, mientras que el bulto más voluminoso deberá bajarse a bodega, libre de cargos, en la puerta de embarque", explicó Ryanair en un comunicado.

En cuanto a las medidas del equipaje, los pasajeros con 'embarque prioritario' podrán subir dos bultos dentro del avión: uno de tamaño normal (55cm x 40cm x 20cm) y uno de pequeño tamaño (35cm x 20cm x 20cm). Aquellos sin 'embarque prioritario' solamente podrán subir a bordo con el bulto más pequeño (35cm x 20cm x 20cm).

La compañía advierte de que si no se cumplen estas condiciones, habrá que abonar 50 € por artículo en la puerta de salida y el vuelo podría sufrir retrasos.

La nueva política de equipaje debía aplicarse el 1 de noviembre, pero debido a los problemas con el calendario de los pilotos de Ryanair, que obligó a cancelar centenares de vuelos, la aplicación de la medida tubo que demorarse.