Amazon Go, el primer supermercado donde no hay que pasar por caja

La compañía de 'ecommerce' Amazon abre este lunes al público su primera tienda Amazon Go en Seattle (Estados Unidos), un establecimiento que carece de cajas registradoras y que emplea una tecnología de cámaras, sensores y 'deep learning' para identificar y cobrar los productos que adquieren los clientes.

La tienda Amazon Go se caracteriza por la ausencia de cajas y la incorporación de la tecnología Just Walk Out. Según se explica en la página web de Amazon, este servicio utiliza las mismas tecnologías que los vehículos de conducción autónoma, consistentes en cámaras, sensores y aprendizaje profundo.