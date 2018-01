¿Cómo se podrá bajar el interés de una hipoteca tras la entrada de la ley hipotecaria?

Uno de los aspectos que cambiarán cuando entre en vigor la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario será el de la vinculación, es decir, los servicios que hay que firmar para poder conseguir una hipoteca con unas buenas condiciones. Y es que según el comparador financiero HelpMyCash.com, la nueva normativa permitirá obtener una rebaja del interés con la contratación de otros productos, pero no dejará que los bancos apliquen bonificaciones o penalizaciones por la suscripción de seguros de vida o de hogar.

Desaparece la bonificación por contratar seguros

Actualmente, si queremos que se aplique un interés atractivo sobre nuestra hipoteca, tenemos que firmar, en la mayoría de los casos, un seguro de hogar y otro de vida mediados por el propio banco. De este modo, podemos obtener una bonificación de entre 0,2 y 0,7 puntos porcentuales, tal y como refleja un estudio elaborado por HelpMyCash.com. Asimismo, se puede reducir el interés suscribiendo otros servicios: domiciliando la nómina, usando una tarjeta de crédito, etc.

Sin embargo, cuando entre en vigor la nueva ley hipotecaria, las entidades no podrán empeorar en modo alguno el precio de los préstamos si el consumidor decide firmar esos seguros a través de otras compañías (aunque sí podrán exigir su contratación para acceder a la hipoteca). En consecuencia, no podrán ofrecer bonificaciones por el cumplimiento de este requisito de vinculación.

Esto modificará notablemente la política de bonificación de las entidades, que se verán obligadas a ofrecer rebajas mayores por la contratación de otros productos o, directamente, a no aplicarlas, lo que encarecería el precio de sus hipotecas. Cerca del 70 % de los préstamos hipotecarios comercializados actualmente tiene como requisito de vinculación obligatorio firmar un seguro de vida y otro de hogar.

La nómina y una tarjeta, los otros requisitos más comunes

Si se decantan por la primera opción, desde el comparador HelpMyCash.com consideran que lo más probable es que se incremente la bonificación por domiciliar la nómina y hacer un uso mínimo de una tarjeta de débito o de crédito, los otros dos requisitos de vinculación más frecuentes. Asimismo, es posible que los bancos añadan otras condiciones al listado: domiciliar recibos, contratar un plan de pensiones, firmar un seguro complementario de protección de pagos, etc.

Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con la regulación actual, la nueva normativa obligará a los bancos a presentar dos ofertas distintas: una con el interés rebajado por el cumplimiento de los requisitos de vinculación y otra con el tipo aplicado sin bonificar. De esta manera, el cliente podrá comparar ambas opciones y valorar qué condiciones le interesa reunir y qué otras no.

No obstante, esta nueva ley no tendrá efecto alguno sobre las hipotecas que ya se otorgan sin la obligación de contratar otros servicios para conseguir un interés atractivo. Aunque son minoritarios, estos préstamos pueden ser realmente atractivos, ya que permiten ahorrarse una suma de dinero importante en primas de seguros o comisiones de tarjetas y no obligan al cliente a encadenarse al banco.