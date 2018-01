«España no tiene una clara estrategia económica-comercial para China»

Es el promotor del Foro de Turismo España-China (Fotec), cuya segunda edición se celebrará el próximo mes de septiembre en Shanghái. Una iniciativa pionera, organizada por la Asociación de Turismo España-China (ATEC), a cuyo frente está Rafael Cascales, un licenciado en Economía y ADE Bilingüe por la Universidad Carlos III que lleva 16 años dedicado al negocio puro en el gigante asiático. Pero, hasta hace poco tiempo, estaba muy volcado en sectores como el agroalimentario o el manufacturero y apenas en el turístico.

– ¿Qué le llevó a sumergirse en esta industria, que le era ajena?

– Al principio, abarcábamos poco el turismo, pero hace tres o cuatro años empezamos a detectar inquietudes de este sector en España. Algunas agencias de viaje nos demandaron que sondeáramos posibles acuerdos con algunas de allí para traer visitantes chinos. Cuando lo abordamos con profundidad nos encontramos con una sorpresa agradable –el gran potencial– y otra desagradable –el gran retraso de España con respecto a países próximos–. Sorprende que una gran potencia receptiva como España –segunda en términos absolutos– apenas recibió 600.000 chinos en 2017, cuando competidores naturales suyos como Italia o Francia no bajan del millón y medio. Algo había que hacer para corregir esa disfunción.

– Y se les ocurrió crear el Foro Turismo España China.

– Esta brecha obedece, en nuestra opinión, a dos motivos. Por un lado, no existe una estrategia económica-comercial clara con China. Lo que se hace responde a impulsos y no a una planificación adecuada a la importancia de ese país en el mundo. Actualmente, hay dos oficina de Turespaña, una en Pekín y otra en Guangzhou con no más de 10 personas, sólo cinco seniors. Ni siquiera en Shanghái, base principal de los vuelos de Iberia, nuestra aerolínea de bandera. Así que, desde la iniciativa privada, decidimos hacer algo y promocionar esa colaboración público-privada que tanto se recoge en los programas de internacionalización del Ministerio de Economía. Y así nació, gracias a un «pool» de empresas y patrocinadores interesados en impulsar ese segmento, la Asociación de Turismo España China.

– ¿Cuáles de esos déficits que menciona urge más resolver?

– Es inaplazable un cambio de mentalidad y situar a China como país prioritario. Hemos visto recientemente el viaje de Macrom. Dice mucho, por ejemplo, que Angela Merkel haya viajado a China en 12 años más que todos los presidentes españoles de la democracia en 40. Parece que existe un desinterés o una falta de planificación general. Es imprescindible abrir una oficina de Turespaña en Shanghái. Resulta inexplicable que en el eje Asia-Pacífico donde, cada día, se decide más el futuro del mundo, este organismo público solo tenga presencia en Tokio, Singapur, Pekín y Guangzhou. Cuatro oficinas donde se concentra más del 60% del PIB mundial y, en los próximos 30 años, va estar la mayoría de los turistas emisores del planeta. Por tanto, hemos demostrado poca flexibilidad para adaptarnos a los nuevos tiempos.

– ¿Se conoce a España en China?

– Poco y, sobre todo, se ignoran las bondades de nuestra propuesta turística. Precisamente, ésa es la misión de la asociación y el foro: poner en escena la oferta española. Pretendemos, con el respaldo de Marca España y Turespaña, reunir en Shanghái el próximo mes de septiembre a entidades, instituciones y empresas españolas interesadas en atraer este turismo para que contacten con el sector emisor chino y, así, desarrollar negocio y fomentar una imagen de nuestro país como destino ideal para los viajeros chinos.

– ¿Qué objetivos se han marcado para el foro de este año?

– Duplicar el número de participantes porque eso significaría que más empresas, entidades y destinos españoles se han concienciado de que China es importante. E impulsar la conciencia de la importancia de China a nivel general.

– ¿Qué han hecho Francia e Italia que no hayamos hecho nosotros?

– Primero, considerar ese país como prioritario. Dos, empezar antes. Y tres, contar con una iniciativa privada potente y muy activa. Detrás de nuestro Foro hay patrocinadores como El Corte Inglés, que lleva mucho años trabajando tanto en el ámbito público como en el privado para persuadir de que China es importante.

– ¿Son suficientes las conexiones aéreas que existen hoy?

– No. Ésa es otra de las diferencia con Italia. Han mejorado increíblemente en los últimos 18 meses al pasar de dos frecuencias semanales a 22. Se acaba de renegociar a un acuerdo para que sean más de 40. En cualquier caso, estamos avanzando. Para mí la conectividad es importante, pero no crucial. No creo que hacer una escala pueda ser una freno. Diría incluso que es comprensible para los asiáticos.

– ¿Qué es lo más interesante del chino para nuestra industria?

– Es el turista que más gasta del mundo. Su media de gasto en España en 2016 fue de 2.600 euros cuando la de todos los demás no alcanzó los 750. Más de cuatro veces. Además, viajan en otras temporadas, principalmente en octubre y febrero y no buscan ese turismo del sol y playa que llevamos vendiendo 50 años.

– De todo lo que ofrece España, ¿qué es lo que más les seduce?

– Ese intangible que es la manera de vivir de los españoles. Les encanta disfrutar de la calle, la hospitalidad, la alegría... Les llama la atención los contrastes entre ciudades y el patrimonio monumental.

– ¿Les gustan la oferta de «shopping» española?

– Rotundamente sí. Ésa es una de las razones por las que comenzaron a venir. Tenemos oferta y precio. Somos entre un 20 y un 30% más baratos que Italia o Francia, y ya no digamos que China, donde los precios del lujo son descabellados. Ciertamente, el perfil del visitante chino ha cambiado últimamente, se ha popularizado más, pero aún así su consumo sigue siendo altísimo.

EL PERFIL

Rafael Cascales es un hombre de cabeza ágil y rápida. Las potencialidades y los problemas de China se los conoce como la palma de su mano. Tiene a sus espaldas 16 años de experiencia profesional en el gigante asiático. Trabajó en el ámbito de las compras para Women Secret, del Grupo Cortefiel, y del Grupo Dia, entonces de Carrefour. En 2005 constituyó su propia empresa de consultoría de negocio. Casico cuenta con oficinas en Pekín, Shanghái, Guangzhou, Myanmar y Vietnam. Está convencido de que España podría tener un mayor peso económico en China y recibir muchos más turistas de esa nación. La clave está en tener un plan y abandonar la improvisación.