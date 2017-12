La época dorada del «contactless»: todo lo que tocas se convierte en tarjeta

A menos de dos meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyongchang 2018 (comenzarán el 9 de febrero), la operadora de tarjetas Visa, socio exclusivo del evento, ha anunciado que comercializará nuevos y particulares wearables que actuarán como tarjetas contactless. Estos dispositivos nos permitirán pagar con objetos cotidianos cualquier compra con tarjeta que realicemos. En concreto, los wearables que Visa ya ha comenzado a comercializar son unos guantes, un pin conmemorativo y unas pegatinas con tecnología NFC para pegarlas en cualquier superficie y convertir cualquier objeto en nuestra tarjeta particular.

¿Con qué objetos podemos pagar en España como si fuesen una tarjeta?

La tecnología NFC, una tecnología que funciona de manera similar al bluetooth, es la encargada de hacer posible el pago sin contacto. Este avance en la tecnología ha permitido trasladar esta forma de transmisión de datos desde un plástico hasta cualquier gadget para realizar nuestras compras sin efectivo y sin tarjetas, según nos explica el comparador financiero HelpMyCash.com.

Hoy en día las entidades bancarias de nuestro país, además de tarjetas contactless, ofrecen distintos objetos como forma de pago. Uno de los más comunes es la pegatina con NFC que podremos colocar en cualquier superficie (lo más común es en la parte posterior del teléfono móvil) para convertirla en una forma de pago. Esta pegatina nos permite convertir cualquier objeto en un medio de pago, desde un bolígrafo hasta una bufanda (todos los objetos que nos imaginemos que permitan adherir la pegatina de manera correcta). Una de las entidades que ofrecen esta opción en España es OpenBank, que con la tarjeta asociada a la Cuenta Corriente Open tendremos la opción que obtener una de estas pegatinas para pegarla donde deseemos.

Además, los bancos en España también ofrecen pulseras con un estilo similar a las pulseras de los festivales para llevar en ocasiones similares. Estas pulseras nos permitirán pagar sin la necesidad de portar nuestra cartera o nuestro teléfono móvil. Actualmente, en nuestro país es imaginBank quien ofrece una pulsera que podremos asociar a su Visa Imagin Débito para pagar donde deseemos y sin ningún problema.

Los móviles cobran fuerza en nuestro país

A pesar de que el pago con móvil no ha crecido junto con las previsiones, esta forma de comprar es cada vez más común. En parte debido a la gran cantidad de ofertas de carteras digitales que podemos encontrar ahora, en parte a las facilidades que ofrece, ya que podremos utilizar cualquier datáfono adaptado al pago contactless, y en parte también por las ofertas de las entidades para incentivar esta forma de pago. Es el ejemplo de BBVA, que ofrece con su Cuenta Online descuentos en distintos sectores si asociamos la tarjeta a su propio Wallet y compramos con esta. No es el único, el Banco Santander también ofrece a sus clientes que paguen a través del móvil con las tarjetas de crédito de la Cuenta Zero o cualquiera de sus cuentas un 20 % de bonificación en sus compras en varios supermercados

Como estas, podremos encontrar una gran cantidad de ofertas en todas las entidades simplemente por asociar nuestras tarjetas a nuestro teléfono y utilizarlo como si se tratase de un plástico.

Otras formas de pagar con ‘contactless’

Además de los pines, las pegatinas y los guantes que podremos utilizar como tarjetas prepago y que tienen un coste que oscilará entre los 4 y los 39 euros, Visa ya lanzó a comienzos de este año, con motivo del World Surf League’s 2017, unas gafas de sol contactless como el nuevo wearable para realizar pagos. Igualmente no es la única compañía que está apostando fuerte por esta tecnología.

Mastercard ha estado colaborando con varias marcas para convertir cualquier objeto en un medio de pago. Desde anillos y pulseras, pasando por relojes (que no smartwatches), hasta las propias llaves de nuestro coche.

Gracias al Internet de las cosas podremos elegir en cualquier momento a través de su aplicación qué objeto queremos utilizar en cada compra y con qué tarjeta asociarla según la situación.

En definitiva, en un futuro muy cercano las tarjetas no serán los únicos plásticos que nos permitirán realizar pagos sin contacto, sino que cualquier artilugio podrá convertirse en nuestro mejor aliado para nuestras compras.