La Seguridad Social ganó 126.043 afiliados extranjeros en 2017 y suma cuatro años de ascensos

RUMANOS, LOS MÁS NUMEROSOS

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de 2017, un total de 1.072.554 procedían de países no comunitarios y el resto (765.346) provenían de países miembros de la UE. Dentro de los países no comunitarios, 233.924 eran de nacionalidad marroquí y 101.535 de nacionalidad china. Ecuador totalizaba a cierre del año pasado 69.260 trabajadores cotizantes, seguido de Colombia, que cuenta con 55.383 cotizantes. El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (48.955), Ucrania (43.276), Paraguay (34.484), Pakistán (33.343), Perú (31.474) y Argentina (29.773). Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y británicos son los más numerosos, con 324.271, 97.011 y 62.321 cotizantes, respectivamente. Les siguen búlgaros y portugueses, con 56.444 y 47.603, y franceses y alemanes, con 44.020 y 39.262 afiliados.