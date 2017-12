Las pernoctaciones hoteleras aumentan 2,1 % en España y caen 6 % en Cataluña

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,1 % en noviembre en términos interanuales, hasta 17,5 millones, mientras que en Cataluña descendieron un 6,2 % hasta 2,19 millones, según los datos de Coyuntura Turística Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, las pernoctaciones de viajeros residentes en España aumentaron un 3,5 % en noviembre, mientras que las de no residentes lo hicieron un 1,3 %. En Cataluña, las pernoctaciones descendieron un 4,1 % en el caso de los residentes en España y un 7,3 % en el de los no residentes. Por el contrario, el número de pernoctaciones aumentó en sus principales competidores. Las pernoctaciones de los residentes en España crecieron un 2,1 % en Andalucía, un 5,2 % en Madrid y un 0,6 % en la Comunidad Valenciana.

Andalucía acumula el 17,8 % de las pernoctaciones de viajeros españoles, seguida de Madrid (13,8 %), la Comunidad Valenciana (12,9 %) y Cataluña (11 %). En cuanto a las pernoctaciones de los no residentes, el principal destino es Canarias (48,8 % del total), seguida de Cataluña (13,5 %) y Andalucía (12,9 %). No obstante, mientras que el número de pernoctaciones creció en Canarias (0,4 %) y Andalucía (5,7 %), se redujo en Cataluña (7,3 %). Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentran el 22,4 % y el 21,3 % de las pernoctaciones de no residentes. El mercado británico baja un 3,4 % anual, mientras que el alemán sube un 1 %. En los once primeros meses del año, el número de pernoctaciones aumentó un 2,8 % en España respecto al mismo periodo de 2016. En noviembre la ocupación se situó en el 50,6 % de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 1,7 %. El mayor grado de ocupación se alcanzó en Canarias (77,6 %), mientras que en Cataluña el porcentaje fue inferior a la media (42,1 %). La estancia media se situó en noviembre en 2,9 noches, un 2,7 % menos que en el mismo mes de 2016. Los precios hoteleros subieron un 4,5 % en noviembre en términos interanuales, un ritmo inferior al registrado en octubre (5,6 %). Por comunidades autónomas, los precios subieron un 8,3 % en la Comunidad de Madrid, un 6,6 % en Canarias y un 2,7 % en Andalucía, mientras que descienden un 0,5 % en Cataluña. EFE