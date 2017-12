Nueve ayuntamientos de tamaño medio, en serio riesgo de quiebra

Los ayuntamientos seguirán siendo el año que viene parte esencial en la estrategia de España para cumplir su meta de déficit. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera «muy probable» que las entidades locales tengan un superávit de unos 1.600 millones de euros en 2018, el 0,6 % del PIB, muy similar al de los últimos años. Además, el organismo asegura que cumplirán el objetivo de estabilidad fijado por ley. Así lo estima en su Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales publicado ayer.

Para la AIReF, el éxito en las finanzas municipales está asegurado porque tienen «unos ingresos garantizados por impuestos municipales de gran potencia recaudatoria» y unos gastos contenidos por la aplicación de la regla de gasto, que les impide superar un límite (1,7% de aumento en 2017), calculado por el Gobierno en función del crecimiento del PIB, aunque tengan superávit. La AIReF cree que el cumplimiento de la regla de gasto es posible para la mayoría de las entidades locales, aunque para este año 2017 de una manera muy ajustada. De hecho, para el año próximo cree que algunas grandes no lo cumplirán.

En su informe, la AIReF no sólo analiza el conjunto del sector, sino que también fiscaliza de forma individualizada a las 16 mayores corporaciones locales con más de 250.000 habitantes. Seis de ellas, Madrid, Valencia, Las Palmas, Bilbao, Córdoba y Gijón, no cumplirán la regla de gasto este año. Otras tres, Barcelona, Valencia y Zaragoza, no alcanzarán el objetivo de estabilidad este ejercicio.

El estudio incluye información específica de otro grupo de 18 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes, entre ellos nueve que tienen una situación financiera más comprometida, como son Jerez de la Frontera, Alcorcón, Parla, Jaén, Gandía, La Línea de la Concepción, San Andrés de Rabanedo, Totana y Navalcarnero. Estos ayuntamientos tienen un problema «estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas», según la AIReF, con ratios de deuda por encima del 200 por ciento de sus ingresos corrientes y pagos medios a proveedores ampliamente superiores a los treinta días fijados en la normativa vigente. Uno de los ejemplos es el del Ayuntamiento de Jaén, con una deuda superior al 300 por cien de sus ingresos corrientes y un período medio de pago en 2017 de 553 días por encima del que fija la normativa.

Para estos ayuntamientos en apuros, la AIReF reclama al Ministerio de Hacienda que convoque y lidere una comisión de expertos, en la que participe, cuando proceda, la autonomía tuteladora, en concreto las de Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana, para analizar las causas de los problemas de sostenibilidad y proponer soluciones.

En el caso de Valencia, Murcia y Palma de Mallorca, la recomendación es que adapten sus proyectos de presupuestos para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad al cierre de 2018, ya que presentan riesgos «elevados» de incumplimiento.