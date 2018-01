Así se cose Tabarnia: pedidos de hasta 10.000 banderas

Pese al manto de surrealismo que ha cubierto en todo momento la idea de Tabarnia, sus impulsores no han cejado en ningún instante de seguir trabajando para darle forma y sus adeptos han pasado ya de la sátira al compromiso, reflejado en la multitud de pedidos de banderas de Tabarnia de particulares que ha recibido una empresa barcelonesa. Tras su explosión en las redes sociales, entre los contrarios a la independencia de Cataluña era muy habitual el uso de este fenómeno para retratar irónicamente al secesionismo, pero ahora, muchos de ellos, han dado un paso adelante y están adquiriendo «merchandising» tabarnés.

Además, lo están haciendo con mucha prisa. Así lo demuestra la gerente de Banderas Aap, Pilar Fontcuberta, empresa que está recibiendo la mayoría de los pedidos, que explica a este diario que tuvieron que regresar antes de finalizar las vacaciones de Navidad ante la avalancha de solicitudes online. «Hemos recibido centenares de peticiones», cuantifica Fontcuberta, sin concretar la cifra exacta. La empresa familiar que dirige se ha tenido que poner a trabajar a destajo desde el pasado 30 de diciembre para cumplir con toda la demanda y estiman que a lo largo de esta semana empiecen a entregar todas las banderas. Por tanto, en los próximos días se podrá empezar a percibir por Barcelona balcones con simbología taberniense.

En todo caso, tras este «boom» mediático, Fontcuberta, que puso en marcha el negocio a finales de los años 90 y que cuenta con la colaboración de su marido y tiene a su disposición varios empleados, pretende erradicar cualquier atisbo de significación política y recuerda que en 2012, la Asamblea Nacional Catalana también acudió a su empresa para estampar banderas por la independencia de cara a la primera manifestación del 11 de septiembre. Aquel pedido, sin embargo, no fructificó. Y es que Fontcuberta ha visto cómo incluso la compañía ha tenido eco internacional por Tabarnia. Según explica, se han interesado por la producción de banderas hasta el Times.

El establecimiento donde tiene radicada la sede social solo es capaz de producir a pequeña y mediana escala, y en los próximos días van a tener que desplazar los siguientes pedidos a un taller que tienen externo dado las circunstancias. «Hemos recibido otros pedidos de 10.000 banderas de dos organizaciones», explica Fontcuberta, sin querer desvelar el nombre de esas dos entidades. En general, según asegura, el tamaño de las banderas más vendidas son de dimensiones estándares, cuyos precios oscilan entre los 10 y 20 euros.

Ahora bien, ninguna de las dos organizaciones es BCN is not Catalonia, la impulsora de Tabarnia, según ha confirmado su portavoz Jaume Vives. Y es que esta plataforma, en pleno proceso de puesta a punto, en paralelo está fabricando sus propias banderas, que consideran las «oficiales» y que pondrán mañana a la venta a través de su nuevo portal web, que estrenan también. Vives, además, puntualizó que llevarán el escudo de Tabarnia, que todavía no es público, y por ello aseguró que todo lo que se está fabricando en estos momentos son «imitaciones» y responde, según sus sospechas, al «negocio» que deben estar haciendo otras entidades.

Y lo cierto es que el incipiente proyecto político, que por ahora prefiere seguir contemporizando su viabilidad a la espera de los pasos que dé el independentismo, tiene previsto empezar a despegar oficialmente a lo largo del próximo mes con diversas acciones, que todavía no quieren desvelar. Entre ellas, y una vez se extiendan las banderas de Tabarnia, tienen fijado llevar a cabo una manifestación. Asimismo, esta semana pretenden dar una conferencia de prensa para presentarse oficialmente.

También, simultáneamente existe una actividad extraoficial. Desde BCN is not Catalonia, organización que mutará en Tabarnia para poder incluir a Tarragona en el nombre, se muestran receptivos a cualquier iniciativa que surja en paralelo, aunque tratan de desvincularse. Un ejemplo de ello es el cambio del callejero en Badalona, donde un grupo de anónimos cambió las placas de algunas vías y en una de ellas apareció una dedicada a Tabarnia. También, el próximo día 20 de enero se celebrará una manifestación a favor de Tabarnia, de la que también se han querido desmarcar.