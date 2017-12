Así ve Dante Fachín el 21-D: «O Nosotras o el Rey»

Albano Dante Fachín tiene una particular versión de las elecciones autonómicas en Cataluña. El ex portavoz de Podemos en el Parlament no ve en estas elecciones una batalla entre el independentismo y el bloque constitucionalista sino entre Monarquía y República. Fachín, que ahora busca un puesto en un posible gobierno de ERC, no ha querido dejar pasar la oportunidad para volver a atacar a la casa Real con un polémico tuit.