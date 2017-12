Casi 80 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA en un año

Recibimientos a presos de ETA, «jornadas de lucha», «tiro al fatxa»... son algunos de los actos a favor de ETA que se han celebrado este año en el País Vasco y Navarra. 77 actos de enaltecimiento al terrorismo, según ha documentado el Observatorio de la Radicalización del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE).

34 en Guipúzcoa, 17 en Vizcaya, 16 en Navarra, 6 en Álava y 4 en Francia. La mayoría de ellos, según el colectivo son actos de bienvenida a presos recién salidos de la cárcel en sus localidades de origen o lugar de residencia. Exactamente 43. Ex presos que se sienten orgullosos de sus crímenes y que han sido recibidos con aurreskus, como por ejemplo el pasado 4 de octubre en Bergara donde se recibía al terrorista José Miguel Gaztelu, que acumulaba penas de cárcel de 32 años por el secuestro de Ortega Lara, 14 por el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora y 168 años de cárcel por el asesinato de tres guardias civiles. Poco más tarde, el 28 del mismo mes tuvo lugar un acto de bienvenida para los terroristas Aratz Gómez y Arkaitz Sáenz en Ascain (Francia).En julio a Felipe San Epifanio, en Bilbao.

Más ejemplos de que País Vasco y Navarra han sido este año escenarios de los radicales para homenajear a los etarras son las fiestas populares en estas comunidades. Son diez en total, donde grupos de radicales han aprovechado para lanzar proclamas de excarcelación de terroristas. El municipio vizcaíno de Basauri, o las fiestas de Salvatierra (Álava) son algunos de los ejemplos donde en octubre se concentraron decenas de personas para pedir la salida de prisión de etarras.

Los ejemplos no cesan. Son 15 las «jornadas de lucha» que se han contabilizado en 2017. Por ejemplo, en Etxarri-Aranatz se celebró el 4 de agosto el «día del inútil», en alusión a la Guardia Civil. Dentro de las actividades previstas se encontraba el «Tiro al fatxa», un acto que consiste en arrojar objetos a imágenes de representantes públicos. Por último, el colectivo de Víctimas del Terrorismo denuncia nueve actos de enaltecimiento del terrorismo. El último de ellos, esta misma Nochebuena. En Galdácano se celebraba una «cena» en honor a once miembros de ETA originarios de la localidad y que se encuentran en prisión. Este acto consistió en colocar en la calle principal de la localidad una mesa con once sillas, en las que aparecía una imagen de los terroristas homenajeados. Entre ellos estaban Jon Bienzobas Arretxe y Javier García Gaztelu, responsables de los asesinatos de Francisco Tomás y Valiente, Rafael San Sebastián, Alfonso Morcillo, Gregorio Ordóñez, Fernando Múgica, Miguel Ángel Blanco, entre otros.

Desde COVITE, su presidenta Consuelo Ordoñez justifica la creación de este observatorio basándose en la necesidad de frenar que los radicales «consigan blanquear el pasado criminal de ETA» y se reafirma en la importancia de concienciar a las nuevas generaciones. «Tenemos que documentar estos hechos para ellos, para alertar, para que cooperemos a deslegitimar el terrorismo que hemos sufrido, para que la historia no vuelva a repetirse». Ordoñez lamenta que la Audiencia Nacional «no aplica la ley», pero no se resiste a caer silenciada. En 2018, como deber, «seguiré denunciando en la Audiencia los casos que compruebe». Lo haremos porque «tenemos la razón legal, y porque las víctimas nos sentimos humilladas cada vez que vemos como se le homenajea a un terrorista por su trayectoria».