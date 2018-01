Chaves y Griñán vuelven al banquillo

De vuelta a sus posiciones en el espacio de los acusados con la esperanza de deshacerse de la etiqueta de presuntos delincuentes. Los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz investigados en la pieza central del «macroproceso» de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, lista que incluye a los ex presidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, vuelven hoy a la Audiencia de Sevilla donde están siendo enjuiciados en el primero de los bloques en los que se atomizó la causa, el centrado en el procedimiento específico por el que se repartieron las ayudas públicas que nutrieron los ERE.

Los magistrados de la Sección Primera retomarán la vista oral con el trámite de las cuestiones previas, en el que tanto las defensas como las acusaciones, cuyos escritos se reseñaron durante las tres primeras jornadas del juicio, podrán plantear todos aquellos asuntos sobre los que entiendan que debe pronunciarse el tribunal. Los primeros en intervenir, reanudadas las sesiones, serán los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, según explican fuentes del caso. El Ministerio Público ha cifrado en 741 millones de euros el dinero bajo sospecha por este fraude.

Se prevé también que, del lado de las defensas, haya una batería de intervenciones y que representantes legales de varios de los investigados, como el de Griñán, pueda pedir incluso la nulidad de las actuaciones, o que se ponga la lupa sobre el papel desempeñado por uno de los instructores del proceso, el que fuera juez de refuerzo del juzgado sevillano, Álvaro Martín, quien procesó a los 22. Con todo, habrá que esperar a ver qué solicitudes prosperan y cuáles no. Por decidirse está además el orden en el que comparecerán los encausados y si abre fuego, como ha propuesto de forma expresa la Fiscalía, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, quien ha admitido a LA RAZÓN ser consciente de que «alguien tiene que pagar» por el escándalo de los ERE y de que él tiene «todas las papeletas». Afirma que el proceso se ha convertido en un «despropósito absoluto» y reconoce que necesita que «pase ya lo que tenga que pasar», lo que incluye ingresar de nuevo en prisión donde ya permaneció unos diez meses.

De lo que suceda en este juicio dependerá en buena medida el desarrollo de las otras ramas de la «macrocausa», sobre todo, después de que la propia Audiencia haya establecido que los acusados no pueden ser juzgados por los mismos hechos más de una vez, con lo que abrió la puerta a que muchos de los sentados hoy en el banquillo –aunque éste no existe como tal porque se han dispuesto sillas– no podrán volver a estarlo.

La actual presidenta del Ejecutivo autonómico, Susana Díaz, trasladó ayer la idea de que hay que «dejar trabajar a la Justicia» y pidió «respeto» para la misma.