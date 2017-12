A Junqueras no le consta que haya sido sancionado

El ex vicepresidente del Parlament Oriol Junqueras no ha sido sancionado con cinco días de confinamiento en su celda de la cárcel de Estremera por grabar una entrevista para RAC 1, según han explicado fuentes penitenciarias. Así lo ha confirmado también el abogado de Junqueras quien ha dicho que no le consta sanción alguna.

En ese audio, Junqueras explicaba que se encontraba bien, que escribe, que hace deporte y otras cosas que antes no podía hacer. Además, aseguró que «estar en la cárcel te hace más fuerte, más convencido y te refuerza el alma».

Desde Interior aseguraron que los internos tienen limitado el uso de sus comunicaciones en el exterior para tratar asuntos relacionados con su vida familiar o para preparar su defensa. Motivo éste por el que le abrieron expediente.