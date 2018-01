¿Cuánto vale pasar una noche atrapado por la nieve?

La Organización de Consumidores y Usuarios puso ayer en marcha una acción judicial colectiva para aquellos usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada del pasado 6 de enero. De tal modo que podrán reclamar tanto los daños materiales como los morales derivados de esta situación.

«El daño material es aquel que se ha producido en el vehículo, como un golpe por derrape o por frenazo. Es fácil de cuantificar –basta con una pericial–, pero no de reclamar. En este caso, porque hay un aviso previo de nieve y muchos coches no llevaban cadenas», explica Javier López y García de la Serrana, secretario general de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro.

En cambio, el daño moral, que podrían alcanzar hasta los 1.000 euros por persona, no es tan fácil de cuantificar. «Es cierto que no es culpa tuya quedarte tirado en la carretera y pasar la noche allí, pero sí existe problema para valorar esa angustia». Para ello, se tiene que demostrar que ha habido una actuación culpable del responsable de la vía. «Si se acredita que éste no puso los medios adecuados, tendrá que indemnizar, aunque puede alegar la existencia de fuerza mayor y que no haya condena».

En el caso de la AP-6, la OCU considera que la responsabilidad es compartida. En primer lugar, de Abertis y, en segundo, como subsidiario, del Ministerio de Fomento. Así, la concesionaria debería indemnizar a los afectados por las consecuencias de su falta de previsión y la ausencia de medidas que debió poner en marcha para evitar el caos. Sin embargo, para los afectados en carreteras nacionales o sin peaje, la reclamación iría dirigida al Ministerio de Fomento.

Esa situación ya se produjo en anteriores ocasiones de manera similar, como el pasado 2004 en la AP-1, donde más de 6.000 personas quedaron atrapadas en el tramo entre Miranda de Ebro y Pancorbo (Burgos), entre el 27 y el 28 de febrero. Entonces, el Tribunal Supremo obligó a la concesionaria, Europistas Concesionaria Española S.A., a devolver a los conductores el precio del peaje y a pagar 150 euros en concepto de daño moral.