Denuncian que secesionistas reparten sobres de Cs con papeletas de ERC y JxCAT

Varias personas han denunciado a través de la redes sociales que en algunas localidades catalanas, como Reus, Bigues o l'Hospitalet, los independentistas se hacen pasar por apoderados de Ciudadanos para "ayudar" a votar a las personas mayores.

Según aseguran en Twitter, los secesionistas reparten tarjetas de propaganda de Inés Arrimadas y les ofrecen los sobres con la papeleta dentro "para que no tengan que buscar". Sin embargo, en el interior del sobre la papeleta no corresponde a Ciudadanos sino a ERC o a Junst per Catalunya, según han denunciado.