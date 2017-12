Alerta yihadista en Cataluña durante la jornada electoral

Las autoridades suizas alertaron ayer a las españolas de la llegada a nuestro país, en concreto a Cataluña, de un presunto terrorista yihadista del que facilitaban el nombres y las matrículas de coches que podía utilizar, según informaron a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.

Aunque a ultima hora de la noche, desde medios oficiales se facilitaba una versión, según la cual el individuo había entrado ayer en España y ayer mismo la había abandonado (sin ser detenido), las fuentes consultadas dieron veracidad a la alerta lanzado por los helvéticos y señalaron que se debe investigar el porqué de su presencia en territorio nacional. «No se trata de crear alarmas, sino de situar las cosas en su sitio, para que no ocurran cosas como las acaecidas en el pasado», subrayaron.

El individuo en cuestión se llama Abdelhakim El Ouakili, es de nacionalidad francesa, nacido el 20 de septiembre de 1980. Viste ropa y calzado deportivo y puede conducir un vehículo KIA matrícula gala CF421CC o un Peugeot con placas BJ382NC.

En la alerta se informa de que se propone cometer un atentado en Cataluña. Lo que está claro es que se trata de un individuo peligroso que puede actuar en cualquier lugar.

Al parecer, Ouakili se habría radicalizado a través de páginas yihadistas y, en principio, se trataría de un actor solitario.

Sin embargo, dadas las experiencias anteriores, no de puede descartar que cuente con más apoyos dentro de España. Si no, ¿a qué se debe su corta estancia en nuestro país? Según la versión difundida anoche por medios oficiales, este individuo, tanto al entrar en España como al salir, no fue arrestado ni identificado. Se supone que las Fuerzas de Seguridad galas han sido alertadas, y por las noticias que se tenían a la hora de cerrar esta edición, no ha sido detenido, lo que resultaría relativamente fácil ya que se daban dos fotografías y las matrículas de los coches que usaba.

Además, las fuentes consultadas por este periódico recordaban que las autoridades suizas dieron la alerta con muchos datos datos; incluso, se fijaba la ciudad de Barcelona como uno de los lugares en los que podía cometer un atentado.

Cuando fueron perpetrados las acciones criminales del 17-A en Cataluña, LA RAZÓN adelantó que el yihadismo, como hizo en Madrid con las matanzas del 11-M en 2004, busca países en los que se estén produciendo confrontaciones sociales para colocar sus bombas o matar a cuchillo a los ciudadanos.

Lo ocurrido en Cataluña en los últimos meses evita dar más detalles al respecto.