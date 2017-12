José Alberto Martínez Toledano: «El Gobierno ha reconocido la justicia de la equiparación»

–¿Hay que equiparar Policía Nacional y Guardia Civil con el resto de policías autonómicas?

–Guardia Civil con Policía y ambos cuerpos con Mossos. Pero tiene que ser una actuación que no se mantenga en el tiempo, es decir, que si hacemos una equiparación y en el futuro una comunidad sube el salario no tenga la puerta permanente a ello.

–¿Qué es para el PP una equiparación justa?

–Equipararlo a lo que cobran los policías autonómicas. Ahora mismo tenemos un hecho histórico:por primera vez un gobierno acepta que es necesaria la equiparación. Ha podido ir en programas electorales, pero que expresamente se diga que es necesaria la equiparación con otras policías y que está dispuesta a hacerlo y que empieza en 2018, jamás había sucedido.

–Interior ha manifestado voluntad. ¿Montoro también la tiene?

–Claro que la tiene. Cuando presenté la PNL en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta enmienda iba a proponer que se acometiera iniciándose en 2018. Muchos lo criticaron diciendo que era un brindis al sol. Una PNL de Ciudadanos, Podemos o de PSOE es un brindis al sol. Cuando la presentamos, esa propuesta tenía previamente el informe favorable de Interior, de Hacienda y de Moncloa. No era un brindis al sol, Hacienda ya se ha mojado. Ahora lo que puede discutirse es el ritmo y la cuantía, pero la necesidad no.

–Estiman que rondaría los 1.500 millones de euros. ¿Barajan ese cálculo?

–Puede estar rondando esa cuantía arriba o abajo, lo importante es que, tras marcar las cantidades y plazos, hay que estudiar puesto por puesto y ese trabajo aún no está realizado ni por ellos mismos –sindicatos y asociaciones–. No te puedo dar ni plazos ni cantidades, sé que el Ministerio del Interior lo está negociando con Hacienda y sé la voluntad del conjunto del Gobierno de atender esa petición.

–Los 80 millones de los que se habla en el borrador son pocos para esa equiparación...

–Hace años nos hubiéramos dado con un canto en los dientes con dos materias importantes: reconocimiento del Gobierno de que es justo y necesario, que tuviera reconocimiento presupuestario inmediato aunque fueran 80 millones y que se pusieran unos plazos. El Presupuesto de 2018 no salió adelante porque el PNV lo vetó, pero lo que contenía el Presupuesto, los 80 millones estaba negociados con Cs. Que ahora Cs diga que no habrá Presupuesto si no hay equiparación, no lo dijo cuando lo negoció, porque no lo negoció.

–¿No lo batalló en el anterior Presupuesto?

–No. Presentó una enmienda que ni siquiera defendieron, no iba ni en la parte de Interior, iba en la sección de disposiciones generales. Y no vetaron los Presupuestos por ello, porque no habrían salido. Lo que le pasa a su portavoz de Interior de es que fue a la asamblea general de Jusapol y lo abuchearon porque dijo que no estaba a favor de la equiparación, sólo de Policía con Guardia Civil. Habrá pensado ahora que le podía interesar... Si había 80 millones en el borrador es porque se negoció. Cs presume de que ha condicionado 5.000 millones del Presupuesto, podría haber pedido esa partida para la equiparación.

–¿De dónde va a sacar esa cifra?

–Hay que buscar acople y no será de una única partida sino ir arrastrando de más; y se tiene que comprometer también Cs.

–Proponen hacerlo por dos caminos, equiparar Guardia Civil y Policía Nacional y por otro ambos con Mossos...

–Sí. Si yo te equiparo desde el piso -1 al 0. Si al del -1 le pongo 100 y al del 0 le pongo también 100 cuando lleguen arriba uno estará más abajo. ¿Qué creemos que hay que hacer? Una partida para equiparar Guardia Civil con Policía y otra de equipararlos con la policía autonómica que más gane en paralelo.

–¿Habría que hacer una ley orgánica para regularlo?

–Ellos plantean eso. Nos encantaría, pero tiene sus problemáticas legales. Pero la Constitución dio autonomía de que el salario de los funcionarios autonómicos lo decide una parte importante de esa autonomía, además la ley reconoce la negociación colectiva a los sindicatos en cada organismo.

