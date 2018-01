La mayoría independentista se tambalea

Aunque el rechazo de Catalunya en Comú-Podemos a ofrecer su apoyo a Cs desbarate la mayoría de posibilidades para cambiar de signo la presidencia del Parlament, el independentismo afrontaría por ahora la sesión parlamentaria del próximo 17 de enero sin mayoría. Si el 21-D dibujó un Parlament con 70 escaños separatistas, sólo 62 tienen garantizada su presencia el miércoles que viene –la mayoría absoluta se sitúa en 68 diputados en un hemiciclo de 135 y C’s, PSC y PP suman 57–. Los restantes, cinco entregaron su credencial ayer y tres todavía lo tienen pendiente, siguen encarcelados o fugados en Bruselas.

Lo cierto es que con los números así, el independentismo requerirá de los «comunes» para poder reeditar su dominio en la Mesa del Parlament –sumarían conjuntamente 70 diputados en estas circunstancias–, aunque el apoyo no saldrá gratuito ya que pretenden situar a Joan Josep Nuet en el órgano rector de la Cámara catalana, cuando tan sólo cuentan con 8 diputados. Si bien, como punto de partida, la número dos, Elisenda Alamany, que mantuvo ayer conversaciones con JxCat, ERC, Cs y PSC, rehusó imponer a Nuet para negociar y dejó entrever el voto en contra de su grupo parlamentario al proceso de investidura a distancia que pretende Carles Puigdemont. «Cataluña se gobierna desde Cataluña y no se puede gobernar desde Bruselas», precisó, aunque ya en campaña electoral, los «comunes» prometieron también no apoyar al ex president de la Generalitat.

Desde la cárcel

Asimismo, de los cinco diputados electos que entregaron su credencial, tres están en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquim Forn) y por tanto tendrían mayores facilidades para acudir al Pleno si reciben una orden penitenciaria –ya existen precedentes–, mientras que los otros dos diputados electos (Carles Puigdemont y Toni Comín) siguen huidos en Bruselas y no parece que vayan a acudir a la sesión. El resto que todavía no ha entregado la credencial pero acudía en las listas son Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, y aunque fuentes parlamentarias consultadas por este diario precisaron que eso no significaba que hubieran renunciado a su acta, todos ellos tienen muchos números de acabar desertando –en el caso de Ponsatí, por ejemplo, coge mucha fuerza su retorno a la enseñanza en la universidad de Escocia–.

Así las cosas, las exiguas opciones que tienen las fuerzas constitucionalistas para presidir el Parlament pasan por el PSC. Según fuentes socialistas consultadas por este diario, no descartan nada, pero tampoco dan muestras de mucho optimismo: «Estamos en fase de conversaciones, todavía es pronto. Pero sabemos sumar y sabemos los diputados que tenemos», explicaron las mismas voces. Y es que la opción socialista podría concitar el apoyo de los «comunes» con mayor facilidad que con Ciudadanos.