Manu Guix, el profesor de «OT» que atacó al Rey y a la Policía por el 1-O

El productor, músico, compositor y director musical de «Operación Triunfo» Manu Guix ha generado la indignación de los internautas después de que se conocieran sus tuits sobre el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, sus ataques al Rey y a la Policía por su actuación ese día. Guix, uno de los profesores más queridos por los «triunfitos», se mostró muy activo el pasado 1 de octubre y en los días posteriores al referéndum ilegal. Así, después de anunciar que había ido a votar con un "visca la democracia, siempre", comenzó a atacar a los cuerpos de seguridad, a retuitear mensajes sobre agresiones que luego se demostraron ser falsas y terminó con un insulto al Rey. El 1 de octubre compartió varios mensajes contra los agentes desplegados en Cataluña y dijo "Lo que está haciendo la Policía no lo olvidaremos nunca. No tienen ni vergüenza ni perdón". También compartió el vídeo de una agresión policial e insistió en "ni olvido ni perdón". También ese mismo día, insistió "Cuantas más veces veo las imágenes de la @policia cargando, más me cuestan de creer. Este es un daño del todo irreparable".

El 2 de octubre continuó diciendo que "al final acabaré añorando las caceroladas" y retuiteando mensajes contra la Policía, el Gobierno e incluso, Televisión Española, cadena en la que trabaja actualmente.

El día 3 arrancaba con un "Pues eso. calma y serenidad" pero se le olvidó pronto porque después del discurso del Rey Felipe VI colgó un mensaje que no era precisamente calmado y sereno: "Su majestad el rey se ha pasado la condena a los actos violentos por su ojete real. #VayaPutaMierdaDeDiscurso".

Guix puso punto y final a sus críticas el día 5 con un "Ya tengo bastante de política" y a partir de ese momento solo ha utilizado su cuenta de Twitter para promocionar su disco y para opinar e informar, de manera muy activa del desarrollo del "talent" de Televisión Española.