Navidad española en Besmayah

En su mayoría procedentes de la Brigada de la Legión II «Rey Alfonso XIII», los más de 250 hombres y mujeres que participan en la misión «Inerent Resolve» en el BPC-7 de Besmayah, Irak, se preparan para pasar la Nochebuena fuera de sus casas, lejos de sus hijos, familias y seres queridos. A pesar de la distancia que les separa de sus hogares, de no poder bajar la guardia ni el ritmo de trabajo, las diferentes unidades que componen el contingente de la Base «Gran Capitán» se preparan para participar esta noche, 24 de diciembre, en un concurso de belenes organizado por el Capellán Castrense de la Legión el T.Col. Don Francisco José Ruiz. Tras el anuncio de la derrota del Ejercito Islámico (ISIS) la actividad de los Equipos de Instructores de Batallón (BTT) no ha bajado el ritmo de formación. Legionarios y guardias civiles siguen preparando al Ejército y la Policía iraquíes para no dar oportunidad a que el Estado Islámico de Irak y del Levante se reorganice y vuelva a tomar posiciones en los territorios del norte del país. Los equipos de instructores españoles se han ganado el respeto y admiración entre los mandos militares y las autoridades civiles iraquíes ya que los diferentes batallones instruidos por los distintos BPC liderados por España desde principios de 2015 han tenido un gran éxito en las operaciones que se han llevado a cabo para derrotar al Estado Islámico y recuperar ciudades como Mosul, devolviendo la estabilidad al país.