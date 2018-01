«Ostentosas bodas», obras y vacaciones a cargo del Palau

Según el fallo judicial de la Audiencia de Barcelona por el expolio del Palau de la Música, el entramado puesto en marcha por Félix Millet, Jordí Montull y Gemma Montull Mir no sólo permitió el destino ilegal de más de 23 millones de euros, sino también el desvío para fines privados (obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de enlaces matrimoniales, compra de bienes) de cantidades millonarias, el pago de comisiones Convergència Democràtica de Catalunya, el pago de facturas por servicios no prestados, la presentación de recibos por pagos no correspondientes, así como el correspondiente fraude a Hacienda por la liquidación irregular de los movimientos de dinero que o no eran reales o no correspondían a la explicación que los justificaba, ingresos y donaciones que ocultaban el verdadero origen y finalidad del dinero.

Explica el fallo judicial que Félix Millet y Jordi Montull, contando desde diciembre de 2003 con la indispensable contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de la Associació, Fundació y Consorci para aplicarlos, bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos, pero en todo caso ajenos por completo a los fines e intereses propios de los entes a los que dichos fondos pertenecían”.

Según la Audiencia de Barcelona, el total de disposiciones de fondos en efectivo efectuadas entre los años 2000 y 2009 por orden de Félix Millet y Jordi Montull, realizadas con cargo a las cuentas bancarias de la Fundació y Associació asciende a algo más de 23 millones de euros.

Según el relato de los hechos probado, con fondos de la Fundació, la Associació y el Consorci, Félix Millet y/o Jordi Montull hicieron frente a importantes gastos particulares, provocándose un enriquecimiento injusto. Y entre esos gastos señala, por ejemplo, los enlaces matrimoniales de las hijas de Félix Millet en los años 2000 y 2002. “El total de fondos de la Fundació indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a 164.269’93 euros”, afirma el tribunal en su resolución. Y añade que al capítulo de abono de viajes privados se corresponderían 648.021’85 euros. De más de un millón de euros sería la cantidad sustraída para obras en viviendas particulares.

Félix Millet y Jordi Montull abonaron, irregularmente, una cantidad mensual a determinadas personas que prestaban unas, no concretadas, colaboraciones con las actividades del Palau de la Música, pagos que

ascendieron a un total de 719.758’45 euros. De igual forma, un total de 778.428’85 euros fueron destinados al pago de facturas de Viajes Baixas por viajes privados de Félix Millet y Jordi Montull con familiares de los mismos. Un total de 3.741.898’82 euros fueron entregados a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública en la que aquellos mediaron. Y, por esa mediación Millet y Montull percibieron comisiones por un importe total de 3.453.288’19 euros, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques.

La cantidad de fondos en efectivo que los imputados sacaron de las cuentas de Fundació y Associació entre 2002 y 2009 para aplicarlos a fines ajenos a los propios del Palau de la Música, integrándolos en su patrimonio o en el de tercero, asciende a 14.366.555’46 euros.

De este importe total, al menos siete millones euros los hizo suyos Félix Millet, incorporándolos a su patrimonio. Por su parte, Jordi Montull incorporó a su patrimonio al menos 1.300.000 euros.

Se desconoce el destino final del resto de fondos, cuya suma asciende a 6.026.866’85 euros, y en qué proporción salió de las cuentas de Fundació y Associació, cantidad que, en todo caso, ha resultado acreditado que no fue destinada a nutrir los fondos de alguno de los entes del Palau, ni a sus cuentas de caja, ni al cumplimiento de las finalidades sociales propias del Palau de la Música.