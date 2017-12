Papá Noel llega al contingente español de Besmayah (Irak) en helicóptero

Pasado el ocaso y envueltos en la oscuridad, como cada día a las 5:00 de la tarde, suenan las aspas y rotores de un helicóptero aproximándose al BPC-7 donde vivo desde hace una semana. Hoy no es ninguno de los días de la semana en los que hay programados vuelos de abastecimiento. Y tampoco suena a helicóptero “Chinook” de doble hélice, mas bien parece que no es un solo helicóptero, podrían ser al menos dos o tres y se siente como alguno ya esta tocando el asfalto de la pista de aterrizaje de helicópteros. Casi al tiempo el Capitán Álvaro Iglesias, Oficial de Comunicación del contingente me informa que “Está llegando el Commanding General” de las Tropas Terrestres de la Coalición Internacional en Irak...” A mi entender estaba a punto de conocer al “Gran Jefe Americano”, ni más ni menos que al General de División Robert White, y, casi a la carrera, me dirijo a la Plaza de Ibérica, plaza de formaciones de la base donde ya se encuentra todo el personal español: Legionarios, Guardias Civiles, Ingenieros, personal de Sanidad y Seguridad de la Base formados junto con el resto de militares de los demás países que conforman el BPC-7.

El General Robert White mandó a los presentes acercarse y que rompieran la formación. Nos quedamos en un círculo de escasos cinco metros de diámetro el General de Brigada Luis Cepeda, la Plana Mayor y el pequeño séquito que acompañaba a nuestro amigo americano.

Se dirigió a los presentes agradeciendo la labor de las Tropas Españolas en Irak, desde las primeras comandadas por el General de Brigada Julio Salom Herrera en 2015 hasta el contingente que ocupa a día de hoy la Base Gran Capitán española. Dijo haber sido fundamental la labor de los instructores españoles a la hora de conseguir un mejor nivel operativo de las Brigadas y Batallones del Ejercito Iraquí que han pasado por sus manos, y cuyo resultado final ha sido la derrota del DAESH en Irak. Casi sin hacer una pausa empezó a gritar “HUAHHH...!!!” y a jalear a todos los militares que re rodeaban tantas veces como fueron necesarias para que el grito se oyera en Bagdad. Cuando parecía que la puesta en escena se acababa insistió en que era Navidad, felicito varias veces a todos los presentes y cerro su actuación pidiendo que los Legionarios españoles le cantaran un villancico ante la atónita mirada de los presentes. Ahí estuvo muy fino el TCol. Mackinlay agarrando el micrófono y arrancándose con un “We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, ... We wish you a Merry Christmas, And a Happy New Year...” que arranco una sonrisa de satisfacción al General Withe.

Durante el café con dulces de Navidad que se le ofreció al General Robert White me pareció uno de los tipos con más carisma y alma de líder que he conocido en mi vida. Estuvo preguntando a los jefes de cada unidad de todos los países de donde eran y cual era su cometido. Mientras con una mano sostenía un mazapán y en la otra una vaso de café. También degustó el turrón de almendras y claro cuando se subió al helicóptero para seguir de visita a otras bases de la Coalición Internacional ya llevaba un paquete debajo del brazo con turrones de Jijona y mazapanes de Toledo. Son de esos personajes que uno no se imagina vaya a conocer, y claro como soy como soy y no puedo estarme quieto ni durmiendo, me salté el protocolo, pues tan solo soy un reportero invitado por el Contingente Español, y le pedí al capitán ayudante del general si podía hacerme un “Christmas-selfie” con él y me dijo “Go Head” (¡Hazlo!) y así fue ante la atónita mirada del resto de los presentes.

Y es que en Besmayah y más en Navidad cualquier cosa puede convertirse en el perfecto regalo de Papá Noel...