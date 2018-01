¿Por qué Jusapol mantiene su manifestación del día 20?

Ayer se anunciaba un principio de acuerdo entre el Ministerio del Interior y los sindicatos policiales para alcanzar la equiparación salarial entre policías, guardias civiles y Mossos. Un acuerdo que, según celebraban los sindicatos, contempla una inversión presupuestaria hasta “un límite de 1.500 millones” a contemplar en los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y que irían destinados “solo a la equiparación salarial”. Los sindicatos, además, aseguraron que su actitud será “de máxima vigilancia y seguimiento de este compromiso”.

Sin embargo, desde Jusapol, la única asociación que aglutina a policía y guardia civil y que nació en Palencia en el año 2017 para reclamar la equiparación salarial que ya se les había prometido a los agentes en el año 1982 , coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona, algo que jamás se llegó a materializar, no se muestran tan optimistas. “Hasta que no lo vea en mi nómina no me lo creo”, afirman sus representantes. La desconfianza también se ha dejado sentir en las redes sociales.