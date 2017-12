¿Por qué los García, Martínez y López no pueden ser diputados independentistas?

Pero esto no sólo ocurre en la provincia de Barcelona. “En Gerona, el patrón es el mismo, con Rodríguez en el t erc er puesto del podium en vez de López. Ya en décima posición de los apellidos más frecuentes de esta provincia aparece el primer apellido propiamente catalán: Vila. En el puesto 17 aparece Serra, en el 19 Soler y en el 21 Puig”. En Tarragona, la lista está dominada por García, seguido de Martínez y López. El primer apellido catalán en esta provincia es Martí, si bien Martín es más frecuente. Y en Lérida, hay que irse al noveno puesto para encontrar el primer apellido catalán: Solé.

El colmo de un independentista: apellidarse España

Pues si uno echa un vistazo a los candidatos electos independentistas, puede tardar varios minutos en encontrar un apellido que no sea puramente catalán. Y no hablamos del primer apellido sino del segundo.

La candidatura del huido Carles Puigdemont, se cuidó muy mucho de que en sus listas no apareciera ningún atisbo de españolidad, sin contar a su fiel amigo de aventuras, Jordi Sánchez. El ex presidente de la ANC figura como número dos en la candidatura de JuntsxCat pero sobra decir que precisamente él no arroja duda alguna sobre su identidad política.

De sus 34 diputados, hay que irse hasta la número 15 de la lista, María Isabel Ferrer Álvarez, para encontrar un resquicio del castellano. No hay muchos más, apenas encontramos dos más: Jordi Munell i García y Mónica Sales de la Cruz. Quizá el único punto negro en esta maquiavélica lista independentista es Anna Geli España. Y es que ser independentista y apellidarte España debe ser «lo más».

El resto, los consabidos Ponsatí, Turull, Borràs, Rull, forn, Pujol, Madaula, Artadi, Torra, Font, Riera, Tarrés, Ferrer, Roselló, Geis, Puig, Guinó, Munell, Forné, Solsona, Macià, Campdepadrós, Pallarés, Batet...

Queda claro que la candidatura de Junts per Catalunya más que abierta y plural es excluyente. Si te apellidas Gómez, González o Martín no tienes nada que hacer por muy independentista que seas, a pesar de ser apellidos mayoritarios en Cataluña.