Puigdemont le da un «besito» a la bandera española

Sea como fuere, semejante logro no podía pasar desapercibido y Víctor, así se llama el osado, lo ha colgado en las redes sociales.

¿Se imaginan al mismísimo Carles Puigdemont besando la bandera de España?... Pues dejen de intentarlo, porque ni corto ni perezoso, el expresidente catalán huido no ha tenido reparo alguno en hacerlo. Ha ocurrido durante su visita a Conpenhague. Un joven, bandera española en mano, se ha aproximado hasta la mesa donde se encontraba Puigdemont y le ha pedido que besara la bandera española. Él, muy risueño y amable, ha accedido al requerimiento. «No tengo ningún problema con España». Aunque si uno se fija detenidamente, no hay que descartar que se esté limpiando la boca con ella.

Al comienzo del vídeo el joven se dirige a cámara y tacha a Puigdemont de «Puigdemierda». Acto seguido se dirige hasta la mesa donde se encuentra Puigdemont con varios comensales y se lanza. «Buenos días, señores. Aquí traigo la bandera de España, Puigdemont, que sé que te gusta»... «Claro que me gusta», responde el líder de Junts per Catalunya. «Cógela y dale un besito, por favor», le pide Víctor y, ante el asombro de todos, Puigdemont la coge y la besa: «No tengo ningún problema con España».

Tras unas palabras sobre el independentismo y el recordatorio del líder catalán de que «han votado en masa», Víctor se despide a lo grande y le advierte a Puigdemont: «Cuando regreses a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día todos».

Según ha explicado después Víctor en televisión, su objetivo era sólo gastarle una broma: «Ha sido un gesto bastante cómico. No le he obligado. Sólo se la he puesto en los morros y se lo ha tragado como si fuera un choricito».

Y en este punto, cuando ya pensábamos que no había nada más que ver... viene Puigdemont, otra vez, y contesta al chaval en Twitter.