Un 58,6% cree que seguirá el desafío secesionista

Las elecciones catalanas del pasado 21–D dejaron abierto un abanico de pactos dentro del frente independentista con un mapa judicial de 32 juzgados investigando denuncias por el «procés», un candidato en prisión y otro en Bélgica pendiente de entregarse a la Justicia. Pese a esta incertidumbre política, lo que los ciudadanos españoles tienen claro, según una encuesta de NC Report para LA RAZÓN, es que el 58,6 por ciento de los encuestados considera que los independentistas catalanes continuarán con su desafío soberanista a lo largo de este año. Es la franja más adulta, de 65 años en adelante, la más convencida de una reedición del órdago independentista (60,7%), y la más joven (59, 7%). Por contra, un 32,3% cree que de fraguarse un gobierno independentista, éste optaría por la moderación y no mantendría la amenaza. Es decir, que cree las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien, pendiente de la decisión que tome este jueves el Tribunal Supremo en cuanto a su libertad rebajó el tono en su cuenta de Twitter y aseguró que seguirá «los valores universales del diálogo, paz y la concordia». Esta opinión es mantenida principalmente, por el contrario, por aquellos comprendidos entre las edades de 45 y 64 años (34,1 por ciento). Un exiguo 9,1 por ciento no sabe, no contesta.

A pesar de este pronóstico, la mayoría de los españoles sí considera que el conflicto en Cataluña tiene solución: un 52,6 por ciento. Y, nuevamente, son los jóvenes (59,7 por ciento) y los más mayores (54,3 por ciento) los que confían en que esta situación no perdurará sin una respuesta final. Un 39,1% no es tan optimista, y en este caso se aproxima un 43 por ciento entre 30 y 44 años, a un 42,0% entre 45 y 64 años de edad. Pero no es la coyuntura catalana lo que más preocupa a los ciudadanos en este año. Para un 65,4 por ciento es prioritario abordar un problema que afecta en el día a día a toda la población, como es el desempleo. Con una tasa de paro del 16,38 por ciento, que se traduce en 3.731.700 personas sin empleo, un 65,4 por ciento de los encuestados en 102 municipios de las 17 comunidades autónomas opina que es el problema principal al que enfrentarnos durante este año. En este asunto se marca una notable diferencia entre la franja de 45 y 64 años (71,5 por ciento) respecto a los demás. El segundo tema de preocupación más valorado sí es Cataluña. A un 43,8 por ciento de la población es lo que más le preocupa, pero por mayoría al sector más envejecido, de 65 años en adelante (67,6%), lo que tiene sentido ya que es el sector que se encuentra en edad de jubilación. La clase política con la que cuenta nuestro país es el siguiente asunto vás votado por los encuestados en cuanto a preocupación, en concreto para un 29,2 por ciento la calidad de los líderes políticos es lo más importante a abordar en 2018.

En nivel de corrupción que asola nuestro país ocupa el cuarto caso sobre el que reflexionan los españoles con un 24,4 por ciento. En este caso llama la atención que son los más jóvenes, entre 18 y 29 años, los que se sienten más afectados por este asunto (29,5%). No es para menos: el «caso Nóos», «las tarjetas black», el «caso Gúrtel», los «papeles de Bárcenas» o el «caso de los ERE» son algunos de los procesos judiciales abiertos para este año que dirimirán si Iñaki Urdangarín, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas quedan en libertad o acaban entre rejas. Los servicios públicos continúa la lista de los principales problemas a resolver para los españoles, en primera línea para un 23,8 por ciento. Otra vez son los más jóvenes los más interesados en este ámbito (29,5 por ciento), seguido de aquéllos entre 30 y 44 años (29,4 por ciento).

Otros asuntos sin definir se reparten entre el 21% de los encuestados, por encima de un 19,6% al que le afecta la crisis económica. Un 3,3 por ciento no sabe, no contesta.

El que la situación económica se encuentre a la cola entre las preocupaciones de los españoles se justifica con que un 37,4 por ciento considera que 2018 se mantendrá igual en el ámbito económico que en 2017. Lo que quiere decir que no se hace un mal balance de la gestión del pasado año. Un 24,7 por ciento cree que España irá a mejor, mientras que 23,8 por ciento pronostica que la situación económica empeorará. Los ciudadanos comprendidos entre 18 y 29 años son los más optimistas (25,2 por ciento), muy pegados al sector que menos confianza tiene en el crecimiento económico (25,3 por ciento), y al que no sabe cómo se conducirá la situación, de 65 años en adelante (25,1 por ciento).

Los resultados en los comicios catalanes, en los que el Partido Popular apenas consiguió tres escaños en el parlamento de la comuidad autónoma y posicionó a Ciudadanos como primera fuerza, hizo plantearse a muchos sectores la conveniencia o no de adelantar unas elecciones generales. Ante la polémica, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aclaró en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros el mismo día 22 que no tiene en el horizonte ningún interés en adelantar las generales, que fijó para 2020 según el calendario electoral. «las legislaturas son para cuatro años porque a la gente no se le puede pedir estar obligando constantemente a ir a las urnas». Resulta que las palabras del líder del Ejecutivo son creídas por un rotundo 70,1 por ciento de los encuestados, que no cree que Rajoy vaya a variar el rumbo independientemente del tablero político que finalmente se construya en Cataluña. Opinión comprendida principalmente entre la primera horquilla de edad (75,5%). Un 17,3 por ciento de los ciudadanos no sabe/no contesta, adelantando a un reducido 12,6 por ciento de los encuestados que considera que el presidente del Gobierno optará finalmente por un adelanto electoral.