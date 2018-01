Davis critica que la UE se prepare para un Brexit sin acuerdo

El año no ha empezado con especial sintonía entre Londres y Bruselas de cara a las negociaciones del Brexit, que en octubre deberían definir un marco político y comercial para las futuras relaciones. La Comisión Europea mostró ayer su sorpresa por el hecho de que el ministro británico para el Brexit, el euroescéptico David Davis, haya criticado en una carta dirigida a la primera ministra, Theresa May, que la Unión Europea se esté preparando para un escenario en el que no haya acuerdo entre las dos partes.

El portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, recordó ayer que fue la propia May la que afirmó en dos ocasiones que «un no acuerdo es mejor para Reino Unido que un mal acuerdo. «Tomamos estas palabras de la primera ministra muy en serio y entonces es natural que en esta casa también nos preparemos para cualquier eventualidad», advirtió.

La reacción al otro lado del Canal tiene lugar después de que el lunes el rotativo «Financial Times» anunciara que Davis envió a May el mes pasado una misiva en la que denunciaba que las preparaciones de la Unión Europea ante tal escenario podrían perjudicar a las empresas británicas e ir en contra de los derechos de Londres como Estado miembro del bloque comunitario. «La UE ha adoptado una serie de medidas que conllevan que acuerdos o contratos estarían en riesgo de terminar en el caso de un escenario sin acuerdo o requerirían que compañías británicas se tengan que reubicar en otro Estado miembro», advertía la misiva.

Además, Davis alertaba que las instrucciones de las agencias europeas consideran a Reino Unido como un «tercer país» cuando abandone la UE en marzo de 2019, sin referencia al periodo de transición de dos años que el Ejecutivo de May quiere negociar una vez tenga lugar el divorcio oficial. En este sentido, Davis propone pedir a la Comisión Europea que revise sus directrices a las empresas de forma que se subraye el potencial para una futura transición y un acuerdo de libre comercio, según explicó el diario británico.

Precisamente, ayer se extendió un creciente malestar entre los sectores euroescépticos al conocerse que May descartó en el último momento crear un ministerio destinado a hacer frente a una eventual salida del bloque comunitario a las bravas, sin acuerdo entre Londres y Bruselas. Y es que la limitada remodelación del Gabinete, que buscaba insuflar fuerzas al liderazgo de la «premier», no parece haber convencido a nadie.

Bruselas, sin embargo, no cree que tenga «nada nuevo que decir» con respecto a las conversaciones para establecer un periodo de transición porque «forma parte de la siguiente etapa de negociación». Asimismo, el portavoz comunitario aseguró que la UE negocia «en buena fe» y de acuerdo con las directrices pactadas «con total transparencia» por los Veintisiete.