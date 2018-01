Dimite el ministro de Exteriores de Zambia en medio de la división en el partido gobernante

El ministro de Exteriores de Zambia, Harry Kalaba, ha presentado su dimisión, en un momento en el que la división interna en el gobernante Frente Patriótico (PF) parece agudizarse por la ambición del presidente, Edgar Lungu, de optar a un nuevo mandato.

Kalaba es considerado como un potencial candidato del PF para las elecciones presidenciales de 2021 pero los analistas consideran que sus opciones de ganar la candidatura podrían fracasar si Lungu gana la batalla judicial que le permita optar a un tercer mandato. "No podemos proceder a gestionar los asuntos nacionales con indiferencia fría cuando los niveles de corrupción están aumentando y están siendo perpetrados por aquellos que se supone que deben ser la solución", ha escrito Kalaba en su perfil de Facebook al anunciar su renuncia este martes por la noche.

"No tengo la más mínima duda de que esto era algo necesario e inevitable teniendo en cuenta la senda que ha tomado nuestro país, un camino de insaciable codicia y vergüenza que es claramente inaceptable e inapropiado", ha defendido el hasta ahora jefe de la diplomacia, justificando así su salida del Gobierno.

"El materialismo y la propensión al dinero han tomado las riendas y están arrogantemente en el centro de muchas de las decisiones que se están tomando hoy en día", ha denunciado Kalaba. El portavoz presidencial, Amos Chanda, ha indicado a Reuters que la Casa de Estado no ha recibido la carta de renuncia de Kalaba. Los expertos consideran que la dimisión del ministro busca presionar a Lungo, a quien sus detractores acusan de buscar un tercer mandato, algo no contemplado por la Constitución del país.

"La gente ha comenzado a darse cuenta de que no serán designados candidatos mientras Lungu insista en presentarse", ha señalado Lee Habasonda, un analista de la Universidad de Zambia, en declaraciones a Reuters.

La Constitución de Zambia limita a dos los mandatos presidenciales pero Lungu argumenta que su primer mandato no cuenta ya que no lo sirvió de forma íntegra sino que asumió el poder tras la muerte de su predecesor, Michael Sata, en 2014. Lungu fue elegido para un mandato de cinco años en 2016. El pasado noviembre, el presidente advirtió a los magistrados del Tribunal Constitucional de que no evitarán que se presente de nuevo y sus aliados al pedido al Tribunal Supremo que confirme que podrá ser candidato en las próximas elecciones.

Ep