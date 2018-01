EE UU investiga el vídeo de un soldado que habría disparado contra un camión civil en Afganistán

Las autoridades militares de Estados Unidos están investigando un vídeo ampliamente difundido en las redes sociales afganas en el que aparentemente aparece un miembro del servicio estadounidense disparando contra un camión civil que circula por una carretera en Afganistán.

"El vídeo en cuestión no es oficial. No está autorizado y no representa la profesionalidad de los miembros del servicio del Comando Central de Estados Unidos", ha asegurado el portavoz del Comando Central del Ejército estadounidense, el coronel de la Fuerza Aérea John Thomas.

"Estamos llevando a cabo una investigación sobre este vídeo y tomaremos las medidas apropiadas como resultado de esta investigación", ha aseverado.

El vídeo, que según Thomas ha causado una "gran preocupación", ha salido a la luz en un momento en el que Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en Afganistán contra los insurgentes talibán y los combatientes de Estado Islámico y otros grupos terroristas.

"He visto el vídeo y estoy decepcionado y también preocupado de que el pueblo estadounidense, nuestros aliados de la coalición, el Gobierno afgano y el pueblo afgano creerán que los miembros del servicio estadounidense no son sensibles y son indiferentes a los horrores de la guerra o al sufrimiento de inocentes personas atrapadas en un conflicto", ha señalado el general Joseph Votel, comandante del Comando Central de Estados Unidos.

"Puedo asegurarles que este vídeo no representa la profesionalidad o humanidad de los hombres y mujeres del Comando Central de Estados Unidos. Rechazamos el mensaje insensible que este vídeo transmite", ha aseverado.

Reuters/Ep