El expresidente Fujimori pide perdón en un vídeo al día siguiente de ser indultado

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la Humanidad e indultado por el actual mandatario, Pedro Pablo Kuzcynski, ha manifestado su agradecimiento al presidente y ha pedido perdón a todos los peruanos a los que "defraudó" durante su mandato.

"Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón", ha afirmado Fujimori, en un mensaje de vídeo grabado desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Centenario, en la que permanece ingresado desde el sábado.

"No puedo dejar de expresar mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente, que me compromete a su vez, en esta nueva etapa que se abre en mi vida, para apoyar decididamente su llamado a la reconciliación", ha señalado el exmandatario, dirigiéndose a Kuzcynski. "Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo que me ha reconfortado", ha añadido.

Tras señalar que el indulto le ha producido "un fuerte impacto" con sentimientos de "extrema alegría y, al mismo tiempo, de pesares", Fujimori ha asegurado que ahora se suma "a las esperanzas de todos los que luchan por la grandeza del país". "Para los peruanos, el Perú está primero", ha concluido.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, decidió conceder el indulto humanitario a Fujimori dos días después de haber superado en el Congreso una moción de censura gracias a la abstención de varios diputados 'fujimoristas'.

Desde la bancada opositora, varios parlamentarios aseguraron entonces que el mandatario --cuestionado por su supuesta implicación en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht-- había logrado la abstención de algunos fujimoristas con la promesa de que concedería el indulto al expresidente.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

Poco después de publicar su mensaje, el expresidente ha abandonado la UCI del hospital de Lima en el que estaba internado desde el sábado, según ha informado Alejandro Aguinaga, su médico personal y antiguo diputado. "Esta mañana Presidente Fujimori fue trasladado de la UCI a la Unidad de Cuidados Intermedios", ha escrito en su cuenta en Twitter, sin dar más detalles sobre el estado de salud del exmandatario.

Este lunes, la líder de Fuerza Popular e hija del exmandatario, Keiko Fujimori, había informado de que su padre se encontraba "estable" y que este martes saldría de la UCI. "Mi padre está tranquilo y estable, para él ha sido la Navidad más alegre y de mayor felicidad de los últimos doce años", comentó. "A pesar de las difíciles circunstancias y de continuar en la UCI, hemos podido tener una Navidad con alegría, esperanza y también tranquilidad", aseguró.