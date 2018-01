Farage advierte que el Reino Unido puede dar marcha atrás en el «brexit»

El exlíder del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage ha advertido que el Reino Unido puede dar marcha atrás a su salida de la Unión Europea (UE) si los partidarios del "brexit" no se "reagrupan" para recuperar influencia. "Los defensores de la permanencia (en la UE) son los que están marcando el ritmo. Son mayoría en el Parlamento y si nosotros no nos organizamos podríamos perder la histórica victoria que fue el 'brexit'", dijo Farage en una entrevista con el diario "The Observer".

El antiguo líder del UKIP, que esta semana admitió que podría convocarse un segundo referéndum sobre la salida británica del bloque común, cree que el argumento de que el "brexit" golpeará la economía británica ha ganado peso y los ciudadanos no están escuchando ningún "contraargumento". "Después de ganar el referéndum (de junio de 2016), cerramos las puertas y dejamos de expresar nuestros argumentos", señaló Farage, que la semana pasada se reunió en Bruselas con el jefe de los negociadores comunitarios para el "brexit", Michel Barnier.

Tras ese encuentro, el político británico afirmó que será difícil para el Reino Unido lograr un buen acuerdo de salida de la UE y expresó que el Parlamento del Reino Unido podría tumbar el pacto al que lleguen Londres y Bruselas. "Ya no somos mayoría en el Parlamento. Creo que perderíamos el voto", insistió Farage.

En diciembre, la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda que obliga al Gobierno británico a someter a votación los términos del pacto que alcance con la UE sobre su salida del bloque común.

