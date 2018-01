Macron da el portazo definitivo de la UE a Turquía

Emmanuel Macron ha dado a Turquía un portazo definitivo a sus esperanzas de entrar en la Unión Europea. Para el presidente francés, las «evoluciones recientes» del país en relación a los derechos humanos excluyen cualquier avance en este sentido. «Es necesario salir de la hipocresía de pensar que se pueden abrir nuevos capítulos en las negociaciones», sentenció tras su reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el Elíseo, firmando el acta de defunción que ya otros mandatarios europeos como Angela Merkel habían anunciado. Pese a ello, el líder francés defendió la necesidad de tender puentes con Ankara mediante una «cooperación ejemplar» en la lucha antiterrorista o el control de flojos migratorios.

La primera recepción de Macron en 2018 prometía levantar ampollas y recelos en diversos estamentos de la sociedad francesa, y el guión se ha cumplido, tanto como podía vaticinarse por el controvertido protagonista. Una nube de periodistas inmortalizaban con sus cámaras la llegada de Erdogan. Las condiciones del ejercicio de esta profesión en Turquía, con muchos de sus compañeros encarcelados, era una cuestión sensible de la cita en París y el propio Macron había calmado los ánimos prometiendo que no dejaría pasar la oportunidad para hablar de la situación de la libertad de Prensa en Turquía, de los 150 medios de comunicación cerrados por Ankara y de la situación de decenas de profesionales detenidos en cárceles turcas. Al término de la cita, ambos mandatarios no ocultaron sus notables diferencias en este capítulo con la promesa de Erdogan de estudiar una lista de nombres concretos de informadores que le ha proporcionado su homólogo francés.

Mientras Erdogan recorría la alfombra roja del Elíseo, varias asociaciones mostraban los retratos de los periodistas detenidos frente a la Embajada turca. Ellos no han sido los únicos en pedir firmeza. También lo ha hecho la clase política, desde el ultraderechista Frente Nacional hasta la oposición izquierdista de Jean-Luc Mélenchon.

Macron, al igual que hizo con las polémicas visitas de Trump o Putin, ha vendido pragmatismo conjugado con franqueza en tiempos de incertidumbre en el complicado escenario de Oriente Medio para amortiguar las críticas que ha suscitado la visita del líder turco. «Parapetarse tras un silencio que puede ser cómodo cierto tiempo, dictado por la reprobación moral, no permite sin embargo obtener a menudo resultados concretos e indispensables», justificaba en su discurso de Año Nuevo ante la Prensa.