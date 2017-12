Maduro activa su veto a la oposición

Nicolás Maduro quiere elegir a la oposición a la que se enfrentaría en las presidenciales de 2018. De la amenaza pasó a la acción. En primer lugar, inhabilitó a María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski y encarceló a Leopoldo López, todos líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus potenciales contrincantes. Ahora, en un nuevo giro autoritario y con sesgos antidemocráticos, pidió a su Asamblea Nacional Constituyente que suprima las posibilidades de que los partidos que no participaron en las municipales del 10 de diciembre pueden concurrir.

«Partido que no haya participado y haya llamado a participar en el boicot no puede participar más. Desaparecerán del mapa político. Así se lo voy a pedir a la Asamblea Constituyente», dijo Maduro tras votar en la municipales. En apenas diez días, Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, dio respuesta con un decreto para la validación de partidos que pone en riesgo la existencia de formaciones con más de 70 años.

Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, La Causa R y Movimiento Progresista de Venezuela podrían ser los partidos afectados por la medida y se salvarían Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista y dos independientes que se oponen al Gobierno, como Copei y el Movimiento Al Socialismo.

En un debate de apenas 20 minutos, los constituyentes establecieron que los partidos que quieran participar en próximas elecciones deben haber concurrido en los comicios anteriores y obligan a los que no lo hicieron a renovarse ante el poder electoral, controlado por el oficialismo, si no quieren ser inhabilitados. «Las organizaciones políticas para participar en los procesos electorales nacionales, regionales o municipales deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior», reza el texto. Delcy Rodríguez explicó que quienes se nieguen a participar en una elección deberán validarse nuevamente. El decreto es parte de las trabas que Maduro ha impuesto a los partidos de oposición. A principios de año, todos debieron pasar por un proceso de renovación de su militancia, bien sea porque no participaron en dos elecciones o porque no lograron el equivalente al 1% de los sufragios. Los grandes pasaron cómodamente la prueba, mientras que algunos pequeños quedaron fuera de la carrera electoral.

Tras la decisión, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática, las organizaciones políticas que más votos han aportado en los últimos comicios, señalaron que la existencia de los partidos es primordial en todo sistema democrático y por ello emitieron un comunicado de rechazo a la decisión. «Esto no detendrá la lucha que hemos emprendido nuestras organizaciones por elecciones limpias, transparentes y verdaderamente competitivas, sin presos ni inhabilitados políticos, en las cuales todos los venezolanos podamos elegir y decidir nuestro futuro democráticamente y no sólo ejercer un acto controlado de votación bajo dictadura», se lee en el texto firmado por las formaciones.

Todos los partidos que están en riesgo de no participar tienen a sus principales líderes sentados en la mesa de negociación de República Dominicana en busca de soluciones a la crisis que atraviesa el país. Para Luis Florido, diputado y el representante de Voluntad Popular en las conversaciones, la decisión de la Constituyente es como una especie de saboteo a los acercamientos. «Es paradójico que el Gobierno anule a los partidos que estamos en el proceso de negociación internacional. ¿Será que la delegación del Gobierno se va a sentar con representantes ilegalizados? ¿Será que algunos quieren impedir que continúe la negociación con la comunidad internacional?», escribió en su cuenta de Twitter.

Para Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, la decisión es un veto que tiene como objetivo que la oposición legítima presente un candidato a las presidenciales que establece la ley. «La fraudulenta ANC ilegalizando partidos políticos lo que busca es tener una elección presidencial sin competencia y con una oposición que sea controlada por ellos y no una que esté al servicio de los intereses del pueblo venezolano».

María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, afirmó que no sólo se estaba disolviendo la posibilidad de los partidos, sino también de la República. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha reaccionado a la arbitrariedad de Maduro y apuntó que «el Gobierno venezolano y su ilegítima Asamblea Nacional Constituyente están inventando reglas a medida que avanzan. Esto no es democracia. Los diversos puntos de vista políticos hacen democracias fuertes», reza en su cuenta oficial de Twitter.