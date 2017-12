Venezuela: Cuando comer dos veces al día e ir al colegio es un lujo

Una parte de Venezuela muere de inanición. La falta de alimentos es una realidad de la que se lleva mucho tiempo hablando, pero la situación ha llegado a un punto crítico. Los índices extraoficiales (el Gobierno de Nicolás Maduro no ofrece cifras oficiales) son alarmantes y las historias personales desgarradoras. Por eso, crece la desesperación de familias enteras en busca de alimentos y medicinas, lo que unido a la inflación que no para de aumentar (el FMI calcula que cerrará 2017 en torno al 1.100%, la más alta del mundo) convierte a Venezuela en uno de los lugares más hostiles para vivir. Este año, en muchos hogares, las Navidades y el Año Nuevo no han sido días de felicidad. No hay dinero para regalos, ya que la mayoría de la clase media no tiene ni para cubrir sus necesidades básicas. En la lista de deseos, los niños no escriben juguetes, sino su plato de comida favorita. Una generación, la de los niños que nacieron bajo el chavismo, a los que además de un futuro incierto les espera hambre y escasez.

Sobrevivir gracias a la comida del hospital

Wilmely Mendoza tiene ocho años y desde que nació sufre un problema renal crónico. Para ella, los lunes, miércoles y viernes tienen un solo significado: diálisis. Y a pesar de que la mayor parte del tiempo lo pasa en tratamiento, reconoce que para ella es un lujo poder degustar de vez en cuando un plato de pollo a la plancha, arroz y ensalada de cebolla, tomate y lechuga. Wilmely es la mayor de los dos hijos de Yolimar Montezuma, de 40 años. Ella es madre soltera, desempleada y dependiente del programa gubernamental «Hogares de la Patria», del que reciben 180.000 bolívares (1,6 euros) mensuales. Una «ayuda» destinada a las familias más pobres con la que se supone que deberían poder hacer la compra, pagar el transporte y los medicamentos. Por descontado, la ayuda gubernamental es ridícula.

Los Mendoza Montezuma viven en la pobreza extrema en el Estado de Vargas, al norte de Caracas. Para comer dependen de la caja de alimentos que vende el Gobierno, pero también de la comida ya elaborada que reparten a los pacientes del hospital de niños o el José Manuel de los Ríos. Una parte la comen en las sesiones de diálisis y otra se la llevan a casa «para poder seguir alimentándose el resto de días», revela la madre a LA RAZÓN. «Me gusta la arepa con queso, pero lo que más es el arroz con pollo a la plancha y ensalada. Ayer nos dieron de comer arepa con sardinas y eso me gusta. Prefiero los dulces, pero ya no recuerdo cuándo los comí por última vez», afirma Wilmely justo antes de entrar a una de sus sesiones de diálisis. Con un catéter en el cuello y los pies hinchados de retener líquido, la pequeña ingiere una mandarina y un zumo antes de someterse al proceso que limpiará su sangre. Su madre no oculta su desesperación y todavía espera la vivienda social que le prometió hace años el Gobierno de Hugo Chávez. Además, en la casa de Yolimar se necesitan cosas tan elementales como un tensiómetro para vigilar la presión arterial de su hija, un ventilador para evitar el calor y un colchón, porque el que tienen está roto.