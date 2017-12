«Artistas vs Toreros»: El partido benéfico para despedir el año

Siendo ya una tradición, el 30 de diciembre se celebrará la 25º edición del partido benéfico de fútbol Artistas vs Toreros, que tendrá lugar en el Estadio El Soto (Móstoles) a las 12:00. El precio de la entrada será de 4 euros para los mayores de 12 años y la recaudación irá destinada a la Fundación University, que ayuda a acceder a estudios a aquellos que no cuentan con posibilidades para ello.

Numerosas celebridades de ambos mundos se dan cita en el encuentro entre las que podemos encontrar a toreros de la talla de Fran Rivera Ordoñez o Morante de la Puebla; artistas como Santiago Segura, Finito de Córdoba y Oscar Jaenada y como no podía ser menos en un partido de fútbol figuras icónicas de este deporte, por ejemplo: Vicente del Bosque, Fernando Hierro, etc. Richy Castellanos, promotor del partido navideño benéfico, destaca que todos los participantes se muestran muy entusiasmados con la iniciativa y que se implican notablemente. Este partido cuenta siempre con unos “futbolistas” fijos capitaneados por Santiago Segura y José Mota que no dudan en sumarse cada año. Los participantes han promocionado esta bonita obra social a través de sus redes sociales con videos, fotos etc.

Castellanos comenta: “Yo como todos los niños quería ser futbolista, de hecho, jugué profesionalmente. Sin embargo, una lesión me obligó a colgar las botas. La idea de organizar algo que le aportara a la Navidad un carácter un poquito más solidario ya rondaba por mi cabeza pero un día me lancé y aquí estamos 25 años después”. El enfrentar a artistas contra toreros es la marca personal de esta iniciativa que espera y esperamos que cada 30 de diciembre de un poquito más de sentido a estas fechas navideñas.