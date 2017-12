Alerta 4: Restricción a furgonetas para blindar la Cabalgata de Reyes

Al igual que ocurrió con el atentado de Berlín las navidades pasadas (cuando un camión arrolló a varias personas en un mercadillo navideño) y, a raíz de eso, se prohibió la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos cerca de las cabalgatas de reyes madrileñas; este año, el atentado de Barcelona y la tristemente famosa furgoneta de Telefurgo con la que los terroristas sembraron el terror por La Rambla, también ha tenido su impacto en el diseño del dispositivo de seguridad para la recta final de las navidades madrileñas. Las principales novedades son ese aumento de las restricciones al tráfico por el que ya no sólo los camiones, sino tampoco las furgonetas podrán aproximarse a las grandes masas de público, más maceteros, más cámaras de vigilancia para controlar determinados puntos (las de tráfico, adaptadas a la seguridad), el helicóptero Cóndor de la Policía Nacional y menos aforo permitido en la Puerta del Sol (que pasa de 25.000 a 20.000 personas) son las principales novedades de este dispositivo presentado ayer por la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa; el comisario jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Manuel Vidal, y el delegado del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero.

Los cuatro principales eventos multitudinarios que quedan por delante con las conocidas como «preuvas» (el simulacro de las campanas de fin de año que casi aglutina la noche del 30 a tanta gente como el día de Nochevieja), las campanadas de Fin de Año, la carrera popular San Silvestre de Vallecas y las cabalgatas de Reyes (la principal es el día 5 pero también las de distritos, que se celebran desde el día 3 de enero).

Desde el Ayuntamiento de Madrid aseguraron ayer que no podían dar más detalles de qué turismos podrían acceder al perímetro acotado en torno a las cabalgatas porque mañana se publicará una resolución al respecto en el BOAM. Ahí se especificará qué tipo de vehículos tienen el acceso prohibido (además de los camiones de más de 3.500 kilos) porque, ayer Barbero, simplemente dijo que sólo podrían circular turismos, sin explicar el hecho de que algunos turismos tipo todoterreno pueden tener más volumen y potencia que algunas furgonetas, que sí tendrán el acceso prohibido entre las 17:00 y las 22:00 horas.

La segunda gran novedad son las 35 cámaras de tráfico que se utilizarán con fines de seguridad, –en virtud de la autorización que firmó Dancausa en paso 4 de diciembre– y que servirá para garantizar el normal desarrollo de la San Silvestre Vallecana. Los corredores que lleven mochilas, tendrán que dejarlas en la línea de salida.

También se incrementarán este año los maceteros y jardineras en los accesos a las zonas peatonales, así como vehículos policiales a modo de barrera más o menos voluminosos en función de la calle que sea.

Dos de los cuatro eventos más importantes tienen lugar en la Puerta del Sol, donde se celebran el simulacro de las campanas y la Nochevieja. Este año también hay novedades. La principal es la reducción del aforo en 5.000 personas respecto al año pasado. Este año sólo 20.000 personas podrán acceder al perímetro (lo que supone sólo dos personas por metro cuadrado) porque los responsables policiales se dieron cuenta el año pasado de que hay zonas que se quedan vacías porque hay escasa visibilidad (por ejemplo, detrás del árbol navideño), por lo que la gente se agolpa en otras zonas. También se sacará fuera del perímetro de seguridad de la Puerta del Sol el punto Emergencias de Samur, también para dejar la zona con más espacio.

Además, se aproximarán a la plaza los puntos de control o requisa policial. Seguirán siendo en las calles Mayor, Arenal, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, pero los controles policiales estarán establecidos en puntos más cercanos a la plaza que el año pasado para no molestar a los comerciantes, que el año pasado se quejaron de que les perjudicaba. De esta forma también se mejora el control policial y todo el que pase por el mismo, es porque va a participar en el evento. Seguirán prohibiendo al entrada al perímetro acotado con vidrio, petardos, palos o banderas y habrá megafonía en caso de que sea necesaria la evacuación. Ésta se haría por las calles Preciados, Carmen, Montera y Carretas. La plaza volverá a vaciarse sobre las 21:00 horas, hora que cerrará metro y Cercanías de Sol.

Policías municipales, sin librar por Navidad

El dispositivo especial que cada año se diseña en la Delegación del Gobierno de Madrid con la colaboración de Policía Nacional, Policía Municipal, Samur y Bomberos ha vuelto a dar que hablar este año a los agentes municipales a cuenta de las libranzas y festivos que les toca trabajar, de los que fueron informados a última hora y de forma obligatoria. Las críticas, de nuevo, por la falta de previsión –una práctica que ya se ha convertido casi en costumbre– han ido hacia el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero y el director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano. Hacia él va la remitida la carta que enviaron el pasado día 22 los responsables del sindicato mayoritario de Policía Municipal, CPPM. «¿Hasta cuando se va a estar abusando de los policías municipales de Madrid», comienza la misiva. El secretario general del sindicato, Francisco Torres, adjunta un documento a Serrano en el que «en ningún sitio consta que los policías y auxiliares de policía no podrán pedir días libres. El funcionario podrá solicitar los días que crea conveniente, siempre que sean de los suyos a descontar. Será el mando el que tiene la autoridad para que se respeten los descansos semanales, los turnos de trabajo y los festivos asignados porque cuando un policía ha trabajado los seis festivos que a primeros de año le han asignado, no tiene porqué trabajar ningún otro». Torres le recuerda al responsable policial que podían haberlo planificado antes de asignarlos porque «Nochevieja existe todos los años y no vale justificar que ese día es domingo».