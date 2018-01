Carmena no cumplió con la plantilla mínima de bomberos ningún día diciembre

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid llevan ya mucho tiempo advirtiendo de la falta de personal y la situación no parece que tenga visos de mejorar. Tanto es así que el pasado mes de diciembre no se cumplieron los servicios mínimos (ya rebajados por el Gobierno de Ahora Madrid) ni un sólo día. Esto supuso un ahorro para el consistorio de 278.957 euros sólo el mes pasado «gracias» a todas las guardias que no tuvieron que abonar.

Este personal mínimo necesario para atender las necesidades básicas de una ciudad como Madrid viene especificado en la Instrucción de Servicio Técnica (IST) de octubre de 2011, firmada por el actual jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Eugenio Amores, y los funcionarios insisten en que se trata de un compromiso personal de la Alcaldía. Sin embargo, se quejan de que ni la propia regidora, Manuela Carmena, se ha preocupado por resolver la alarmante situación y que el concejal del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, así como el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, llevan ya mucho tiempo eludiendo el problema y poniendo en peligro, por tanto, la seguridad de los madrileños.

Los profesionales denuncian que estos números de personal se han incumplido de manera sistemática a lo largo de todo el año pasado pero la situación se ha visto agravada los últimos meses ante la negativa de los trabajadores a realizar horas extras, después de dos años manteniendo gracias a éstas los números necesarios para cumplir estos mínimos. La IST que asigna los recursos propios a las intervenciones y a los parques (Orden del Cuerpo 042/2011) establece un mínimo diario de 230 agentes en el total del servicio y en diciembre han tenido que trabajar con una media diaria de 215. Ya el pasado mes de junio, al ver que no se cumplían estas cifras, Carmena bajó esos mínimos marcados en la carta de servicios a 230 sólo el 80% de los días y a 210 el 20% restante. «No estamos hablando de los efectivos necesarios para intervenir de manera óptima, estamos hablando de mínimos. Si ni siquiera eso se cumple, cuando ya se han bajado aún más el listón, ¿a dónde quieren llegar? No sólo es vergonzoso, sino muy peligroso. Esperemos que las cosas no cambien el día que, por una intervención insuficiente, ocurra alguna desgracia», sostiene un agente que presta servicio en uno de los parques de Bomberos con más volumen de trabajo de la capital. Y es que, a pesar de esos 230 mínimos para toda la ciudad, el mes pasado no hubo un sólo día en el que se cumplieran las cifras. Ha habido jornadas especialmente críticas en los que los bomberos denuncian que también ponen en peligro su propia integridad y que puede verse amenazada «una intervención proporcionada a según qué tipos de servicios».

Según informó el sindicato CSIF a estos trabajadores, las siete categorías de bomberos se vieron afectadas. Por ejemplo, los suboficiales mínimos son cuatro y hubo 15 días con sólo dos. Esto supone 46 guardias menos que el Ayuntamiento tiene que abonar, lo que se traduce en un ahorro de 30.967 euros para las arcas municipales. Sí se superó el mínimo con respecto a los sargentos jefes de turno. Los días 9 y 11 de diciembre hubo 11 cuando el mínimo son 12 (uno por cada parque de bomberos que hay en la ciudad) pero ha habido días de 12 o 13 (más del mínimo). «Eso sería la cifra óptima pero justo ha sido en jefes , explica un agente. También estuvieron por debajo del mínimo exigido las categorías de sargento conductor (el mínimo es 4 y el domingo 31 de diciembre sólo hubo 2). Esto son 13 guardias menos; es decir, 8.354 euros que el Ayuntamiento no ha tenido que pagar. Más alarmante es la cifra ahorrada en los jefes de grupo: 37.335 euros por las 61 guardias que se hicieron de menos. Y es que a pesar de que el mínimo en esta categoría se estableció en 29 efectivos, el lunes 18 de diciembre sólo hubo 22, según la tabla de servicios, a la que ha tenido acceso este diario. Pero el caso más dramático, según explican los afectados, es el de jefe de grupo y conductor. «Si no se cumple esta categoría afecta a toda la cadena porque si no hay conductor no sale el camión», aseguran. Aquí, efectivamente, es donde se registraron las peores cifras. El mínimo establecido es de 48 funcionarios pero el domingo día 9 sólo hubo 35. Eso supuso 158 guardias menos: más de cinco de media diaria. El déficit supuso nada menos que 91.064 euros de ahorro. La cifra más alta, no obstante, es la de bomberos: 96.828 euros ahorrados al no tener que abonar 168 guardias. Aquí el mínimo son 120 bomberos pero el primer día del mes sólo había trabajando 108, «a sabiendas de los mandos, que son conocedores de lo que eso supone», critica un bombero. Por último, el mínimo de apoyo técnico de telefonistas está en 12 pero el domingo día 10 sólo hubo 9 personas. Eso supone 25 personas menos y 14.409 euros de ahorro. En total son casi 300.000 euros ahorrados por nada menos que 458 guardias no cumplidas sólo en el mes de diciembre.