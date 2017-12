Carmena vende la Gran Vía peatonal en su «christmas»

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no quiso perder ayer la oportunidad de vender la transformación que planea en la Gran Vía en el mensaje que tradicionalmente manda a todos los vecinos por Navidad. En más de siete minutos de vídeo, la regidora recuerda a los que están solos: «A veces la ciudad nos deja demasiado anclados en la soledad. Queremos combatir la soledad no deseada. Que el frío no nos arredre para salir a la calle para confraternizar», reivindica. Es entonces cuando la regidora decide vender su gestión en el centro de Madrid: «Hemos querido abrir más espacios para andar, para vivir nuestras grandes calles de una ciudad en fiesta. En nuestro corazón, el del gran centro de Madrid y en tantos otros corazones: los de nuestros distritos. En todos se ha de compartir la fiesta». También recuerda que nos encontramos en el momento de «dejar el coche», compartiendo el transporte colectivo, «compartiendo y viviendo la calle, viviendo la ciudad».

La alcaldesa recuerda la Navidad como una fiesta de tradición cristiana, «pero también de toda la humanidad, para creyentes y no creyentes», convirtiéndose en»la fiesta de la solidaridad y de la convivencia».

«Todo cambia en Navidad. Así es y así debe ser», señala Carmena haciendo referencia al lema que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido para este año. Unos cambios posibles, que según puntualiza la primer edil de Ahora Madrid, han de comenzar «por la propia naturaleza, por la sostenibilidad y por el respeto a un planeta en el que vivimos y que tenemos que cuidar, sobre todo para los que vienen detrás».

Carmena anima a los madrileños a pedir a los Reyes Magos «deseos para nuestra ciudad; que se nos llene de lluvia de agua y también ¿por qué no? de lluvia de afectos, de igualdad, de justicia y de paz», afirma. La primer edil termina su mensaje recitando un poema de Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento dedicado al Niño Jesús.