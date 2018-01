Cifuentes: «Aguirre no me lo puso nada fácil» en las elecciones de 2015

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reiteró ayer que su propósito es repetir en 2019 como candidata del Partido Popular en la región: «Si mi partido me elige a mí, me gustaría repetir y ser la candidata del PP en la Comunidad de Madrid. Me gustaría conocer la valoración de los madrileños sobre mi gestión de estos cuatro años». En una entrevista en la Cadena SER, Cifuentes ha recordado que durante la campaña de las pasadas elecciones, celebradas en 2015, la candidata del PP al Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, no se lo puso «nada fácil». Según el relato de la presidenta autonómica, «cuando me presenté a las elecciones la verdad es que fue todo muy rápido. Yo estaba en la Delegación del Gobierno, me avisaron para decirme que iba a ser candidata, apenas tuve tiempo de montar un equipo, apenas tuve tiempo de hacer una campaña en condiciones». Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado ya que según subrayó en la entrevista conoce «más la Comunidad de Madrid» y conoce «mejor las necesidades de los madrileños».

Sobre los numerosos casos de corrupción que afectan al PP de Madrid, Cifuentes aseguró que conciernen a gobiernos anteriores y que «están haciendo un daño verdaderamente muy grande» a su partido. También llamó a una reflexión conjunta a nivel nacional, desde el Congreso de los Diputados, sobre el hecho de que una imputación «por sí no significa que tiene que haber condena», aunque sí hay una condena social, para «establecer cuáles son las líneas rojas y cuál es momento en que un político debe renunciar a su cargo».

Sobre la situación de la Comunidad de Madrid, Cifuentes auguró la consolidación de la recuperación y avanzó que su Gobierno se ha fijado como objetivo la creación de 75.000 nuevos empleos.