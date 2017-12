Colegio Arenales Arroyomolinos gana el V Concurso de Villancicos LA RAZÓN

Caras de asombro

«Ya llegó la Navidad», del Colegio GSD Educación, consiguió el tercer premio. Se trataba de una adaptación de «Something just like this» de Coldplay interpretada con mucho mimo y buen gusto. María Leal, una de sus integrantes, aseguraba que le gustaba mucho Coldplay, y «cantar esa canción en forma de villancico es muy divertido».

Melodías que celebran el ingenio

Aunque fueron seis los colegios que consiguieron llegar a la final, un total de 36 colegios de toda la Comunidad de Madrid han participado en el V Concurso Escolar de Villancicos LA RAZÓN. A pesar de que otros años se había visto una clara influencia de las melodías extranjeras en las canciones propuestas esta vez hay que destacar una vuelta tanto a los villancicos cantados en castellano así como a las canciones versionadas de grupos conocidos. De hecho, el Colegio Quercus presentó un precioso villancico basado en la melodía «Nuvole Bianche» del famoso pianista Ludovico Einaudi; por otra parte, el Coro Mary Ward del Colegio Bienaventurada Virgen María compitió con «Es Nochebuena», una adaptación del tema «Hoy es domingo», de Diego Torres; incluso el Colegio Juan Pablo II se atrevió con una versión del tema «Madre Tierra», de Chayanne, titulado «Gracias a María». Los sonidos típicos se vieron claramente reflejados en «Los Reyes eran tres», del Colegio Virgen del Remedio. Y no faltó «All I want for Christmas is you», de Mariah Carey, en este caso en las voces de los niños del Colegio Cumbre Oxford.