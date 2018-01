El autor del atropello a una menor en Fuente el Saz se niega a declarar ante la Policía

El hombre detenido el lunes por atropellar mortalmente a una joven de 17 años en Fuente El Saz de Jarama (Madrid) se ha negado a declarar ante la Policía Nacional y será puesto a disposición judicial esta tarde para que comparezca mañana ante el juez, han confirmado a Efe fuentes policiales.

Será conducido a los juzgados de Plaza de Castilla tras haber permanecido desde ayer en la Comisaría del aeropuerto de Barajas, donde fue arrestado.

Por no socorrer a Alejandra, el hombre podría ser acusado de omisión de socorro. Pero ahora mismo hay un fallo en la ley: si la víctima muere en el acto ya no existe delito, porque no hay nadie a quien socorrer. También se le acusa de homicidio imprudente. Pero en este caso Alejandra iba de noche por una carretera sin arcén, por donde en teoría no pueden circular peatones. Es decir, que la imprudencia podría haberla cometido ella. La Guardia Civil también le acusa en su atestado de un delito contra la seguridad vial: queda por demostrar que Francisco cometió alguna infracción.

El suceso ocurrió el lunes sobre las 7:20 horas en el kilómetro 3,500 de la M-117, cuando el conductor de un vehículo se dio a la fuga tras atropellar a una chica de 17 años residente en una urbanización de Ribatejada cuando se dirigía a coger el autobús para ir al instituto.

La inspección ocular en el lugar por la Guardia Civil permitió localizar el vehículo implicado en El Casar de Talamanca (Guadalajara) y luego un vecino de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón alertó a la Policía de que había escuchado una conversación en la que un hombre decía que había atropellado a alguien y que se tenía que ir de España.

Los agentes de ambos cuerpos iniciaron las gestiones para identificar y localizar a esa persona, que resultó ser F.S.R.G., con domicilio en Pozuelo de Alarcón, nacionalidad argentina y sin antecedentes.

Tras identificarle, los agentes acudieron a su domicilio, donde solo se encontraba su sobrina, que informó de que su tío había hecho la maleta de forma apresurada y había adquirido un billete de avión con destino a Buenos Aires para esa misma noche.

Después, la Policía Nacional detuvo al hombre en el interior de un vuelo que tenía prevista su salida a las 23:55 horas de la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas con destino a Buenos Aires.

Efe