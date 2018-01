El «nuevo» centro, territorio vedado para invidentes

A partir de hoy los vehículos privados ya pueden circular sin problemas por la Gran Vía. Tras 28 días, los conductores recuperarán una libertad que no se prolongará durante mucho tiempo: en febrero comenzarán las obras de ampliación de las aceras y reducción de carriles. El objetivo es extender el espacio peatonal para convertir el Área de Prioridad Residencial (APR) del citado distrito en un paraíso para los viandantes, colocando en las calles plataforma única –una modalidad de pavimento en la que acera y calzada están a la misma altura– y restringiendo el paso sólo a los vehículos de los residentes.

Estas «mejoras» para los viandantes, no lo son, ni mucho menos para aquellos que no pueden ver. Para las personas con ceguera, pasear por el «nuevo» centro, diseñado por Carmena su equipo, «es una yincana que durante veinte minutos es entretenida, pero que cuando se repite todos los días es algo muy peligroso», explica Luis Miguel López, el presidente del consejo territorial de la ONCE en Madrid. López disecciona cuáles son los puntos negros de la capital: la Gran Vía y el barrio de Chueca, cuyas calles se han remodelado introduciendo la plataforma única y eliminando los bolardos que separaban las antiguas aceras de la calzada.