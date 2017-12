El órdago de Sánchez Mato a Carmena

Al filo de la medianoche, Izquierda Unida -partido al que pertence el ahora cesado Carlos Sánchez Mato- lanzó ayer un órdago a Manuela Carmena. A través de un comunicado y después de una reunión que se prolongó durante más de seis horas, la Coordinadora de IU en Madrid Ciudad aprobó exigir a la alcaldesa desconvocar el Pleno previsto para hoy a las 9:30 horas y celebrar una consulta entre las bases de Ahora Madrid para decidir el voto del grupo municipal «sobre los recortes impuestos por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a través del nuevo Plan Económico y Financiero (PEF)».

Con el fin de poder llevar a cabo esta consulta, IU planteó anoche la necesidad de posponer la celebración del Pleno de esta mañana en el que el PEF debe someterse a votación: «Si finalmente se continúa con el Pleno del Ayuntamiento para la votación del PEF de Montoro sin realizar consulta previa en Ahora Madrid, la concejala y los concejales de Izquierda Unida no se posicionarán». Fuentes de IU aclararon anoche a este diario que este «no posicionamiento» significa que los tres ediles –entre los que se encuentra el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato– «no participarán del Pleno». «Creemos que es necesario que no se celebre el Pleno para poder realizar la consulta», señalaban esas fuentes, insistiendo además, al cierre de esta edición, que «estamos a la espera de que se responda a nuestra propuesta; hasta ese momento no podríamos tomar ninguna decisión». Lo que sí aseguraron desde IU es que tanto Sánchez Mato como los otros dos concejales de IU en el Ayuntamiento «acatarán la decisión tomada por el órgano de la Coordinadora de IU Madrid Ciudad» respecto al PEF. Una postura que supone el mayor desafío a la autoridad de Manuela Carmena por parte de sus propios concejales en la presente legislatura, toda vez que ella ha liderado las negociaciones del Plan Económico hasta alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda. No en vano, desde IU se plantea que lo que decidieran las bases de Ahora Madrid en esa hipotética consulta tendría que ser asumido por los 20 concejales, incluida la propia Carmena.

Al mismo tiempo que IU, Ganemos, corriente a la que pertenecen los ediles Montserrat Galcerán, Pablo Carmona y Rommy Arce –que votarán hoy en contra– también lanzó anoche un nuevo comunicado ratificando su posición contra el PEF de Carmena. Le piden la prórroga del Presupuesto de 2017 para ganar tiempo y llevar a los tribunales el cumplimiento de la regla de gasto que pide Montoro. Y le advierten de que «ceder ante los recortes supone traspasar una de las líneas rojas de Ahora Madrid». Por ello anuncian que se sumarán a todas las iniciativas contra la exigencia de Montoro.

En este escenario, hoy, a las 8:30 en el Palacio de Cibeles, la alcaldesa Manuela Carmena se juega buena parte de la estabilidad de su Gobierno para lo que resta de legislatura. El Plan Económico Financiero (PEF) con el que la ex jueza quiere cerrar el conflicto con el Ministerio de Hacienda debe superar dos filtros: una comisión de Economía y un Pleno extraordinario. Al margen de los que hagan los díscolos de Ahora Madrid y salvo sorpresa mayúscula, el PEF saldrá adelante y será remitido al departamento que dirige Cristóbal Montoro para que el ministro, en el caso de aceptarlo, levante la tutela semanal de las cuentas municipales.

Pese al órdago de IU y Ganemos, la aprobación del PEF no va a correr en principio ningún peligro porque para que ese extremo se produzca, una parte significativa de los concejales de la oposición tendría que votar en contra. Ayer, PP, PSOE y Cs evitaron pronunciarse sobre la posición de voto que defenderán a lo largo de la mañana. La experiencia de los últimos meses hace previsible una posible abstención. De hecho, el pasado 16 de octubre, en la votación del anterior Plan Económico, los tres grupos de la oposición se abstuvieron y la propuesta del Gobierno municipal salió adelante con el único apoyo de la bancada de Ahora Madrid.

La situación a la que se enfrentará hoy la alcaldesa es completamente diferente a la de entonces. IU y Ganemos –formaciones que suman seis ediles dentro del grupo municipal de la alcaldesa– rechazan frontalmente el plan tal y como señalaron anoche. El sábado, las ejecutivas local y regional de IU en Madrid decidieron que sus tres concejales votaran en contra del PEF. Saltaron entonces todas las alarmas en Cibeles. Y es que en el caso de producirse, el «no» de IU al PEF que defiende la alcaldesa, pondría al Ejecutivo de Ahora Madrid frente al abismo. Después del comunicado de anoche, lo que suceda hoy y sus consecuencias son un incógnita. Si Carmena desoye la petición de IU y los tres ediles de la formación «no participar en él», ¿puede seguir como delegado de Economía un un concejal que no comulga con la política económica que ha impuesto Carmena? A la espera del papel de hoy de Sánchez-Mato y de las consecuencias que pudiera tener su incomparecencia, voto en contra o no participación en el Pleno, no se descartan los ceses. La rebelión del delegado de Hacienda y de los otros concejales de IU –el tercer teniente de alcalde Mauricio Valiente y la concejala presidenta de Ciudad Lineal y Hortaleza– supondría la mayor crisis de la legislatura.