El «pinchazo» navideño del Price

La oferta navideña diseñada por el equipo de Gobierno de Manuela Carmena afronta hoy su día grande con la Cabalgata de Reyes, que recorrerá el paseo de La Castellana desde las 18:30 horas. Una programación que este año no se ha visto envuelta en ninguna polémica –salvo la controversia generada por la inclusión de una carroza LGTBI en el desfile de Puente de Vallecas– pero que ha tenido en el espectáculo navideño del Circo Price su punto flaco. El aluvión de críticas negativas recibido por el montaje «Los viajes de Marco y Pili» tanto en las redes sociales como en las webs que recogen los opiniones de los espectadores hace hincapié en que la propuesta del Price para estas fiestas no ha estado a la altura de lo programado en los últimos años.

«El año pasado tuvimos una experiencia estupenda y con ese recuerdo compramos las entradas para esta Navidad, pero hoy la decepción ha sido máxima:malo, cutre y sin sentido el espectáculo», aseguraba Alberto tras asistir el miércoles a uno de los pases de este espectáculo infantil. La propuesta está en cartel desde el 1 de diciembre y su última función tendrá lugar el domingo. Tal y como informa la web del teatro público, para el show de este año al equipo del Circo Price se ha unido la dirección artística de la Escuela de Circo Carampa y la dirección técnica y de producción de SOM! (Sold Out Media).

Páginas como Tripadvisor se han convertido en estas semanas en un buen escaparate de la mala acogida que ha tenido el espectáculo entre los madrileños y turistas que lo han presenciado. «Espectáculo muy deficiente, presentadores con escasa gracia. Números circenses monótonos y poco trabajados, sin emoción. Hasta mis hijos se aburrieron», apuntaba Mario sobre un montaje que para él es una «falta de respeto al público». Nacho, otro de los asistentes al Price, apuntaba que «si lo que querían era cargarse esta tradicion de ir al circo en Navidad, lo han conseguido».

La mayoría de las opiniones inciden en que «Los viajes de Marco y Pili» es una apuesta especialmente floja si se compara con los espectaculares montajes de anteriores ediciones: «He ido los últimos cinco años y cada vez peor. Este año, decoración sosa, pocos artistas y repetidos. Corto y aburrido», subraya Marta; «Los números, pocos y vulgares. No hay payasos, no hay ninguna referencia a la Navidad», dejó escrito en esta web Jesús la semana pasada; Paco, por su parte, precisa que tras ser éste el cuarto año que acude al Price, el de esta Navidad ha sido «el peor» por sus «actuaciones regulares» y la «ausencias de payasos»; mientras que para Almudena, «‘‘Los viajes de Marco y Pili’’ ha sido francamente decepcionante. De espectáculo de tercera o cuarta. Nada que ver con la calidad de otros años. El precio el mismo, y el espectáculo malo». También a través de Twitter se ha podido percibir el descontento: «Lamentable el espectáculo navideño este año en el @circoprice. Nada que ver con años anteriores que maravillaba a niños y mayores. Para no volver», publicó ayer mismo Eva a través de esta red social. Marina, en la misma línea, subrayó en otro tuit el pasado día 2 que «es el último año que venimos al espectáculo de Navidad. Números mediocres, hilo conductor lamentable y sin gracia. Una estafa. Fue bueno hace años y os lo habéis cargado».

El espectáculo en cuestión, «Los viajes de Marco y Pili», traslada a a los espectadores al aula de un colegio desde la que los protagonistas del show conocerán las ciudades descubiertas por Marco Polo, en un viaje que, según la web del Price, supone «un espectáculo que cuenta con una cuidada apuesta audiovisual, un elenco extraordinario de artistas nacionales e internacionales y la música en directo de nuestra orquesta».

Desde este mes de enero, el Price contará con una directora artística estable: María Folguera –hasta ahora su responsable de programación– se hará cargo del espacio tras ser elegida su propuesta por el jurado designado por el Gobierno de Carmena.