Encerrado en un garaje el Nacimiento de Hortaleza

En el distrito de Hortaleza no hay sitio para los belenes, ni siquiera para los que tienen siglos de historia. Un grupo de jóvenes vinculados a la parroquia Virgen del Castillo, en el barrio de Pinar del Rey, lleva más de veinte años instalando un Nacimiento con figuras a tamaño real en la céntrica plaza Santos de la Humosa, una iniciativa para la que nunca habían encontrado inconvenientes, independientemente del color político del consistorio de la capital. Hasta este año. La Junta de Distrito, comandada por la edil de Ahora Madrid Yolanda Rodríguez, les ha denegado el permiso para colocar las imágenes.

Los responsables no han tenido posibilidad de recurrir la decisión, ya que solo han obtenido notificación por vía oral, así como un correo oficioso por parte de los responsables municipales del alumbrado. En la víspera de Nochebuena aún seguían esperando recibir la respuesta oficial, tal y como explica Marta Madrigal, una de las promotoras de la iniciativa. Las razones que los responsables de la Junta del Distrito argumentaron para que este año la plaza no luzca decorada por Navidad son, por un lado, que la instalación eléctrica se encuentra en mal estado, y por otro, que el belén podría dañar un seto de la glorieta.

Sin embargo, parece que los responsables de festejos en Hortaleza no tenían pensado vetar la instalación del Nacimiento, ya que en la programación de las fiestas del distrito el belén de la plaza Santos de Humosa aparece en un lugar destacado. «Nos llamaron hace más de un mes para preguntarnos si lo íbamos a poner y sin duda dijimos que sí, pero luego nos encontramos con un obstáculo tras otro», denuncia Madrigal. La ausencia de las figuras ha provocado una «lluvia de reclamaciones» entre los vecinos, que siguen acudiendo a la glorieta esperando contemplar a San José, la Virgen María y el Niño.

«El alumbrado es el mismo que el año pasado. Está deteriorado porque está al aire libre, pero nos hemos ofrecido a arreglarlo y a correr con los gastos del electricista y la respuesta fue contundente: no», afirma Madrigal, que teme que detrás de la decisión se encuentren cuestiones políticas. En cuanto al impedimento del seto, en otras ocasiones los responsables habían pedido a los miembros de la Junta de Distrito que lo podaran, ya que debido a sus dimensiones la figura del niño Jesús quedaba parcialmente oculta, una petición para la que obtuvieron respuesta de forma inmediata: «Una hora después estaban los trabajadores de jardinería arreglando la situación», recuerda Madrigal.

Este año, al igual que los anteriores, Marta Madrigal firmó la solicitud, el mismo modelo que tiene guardado en su ordenador y en el que Navidad tras Navidad solo cambia el año. En el mes de noviembre la presentó en el registro municipal pensando que sería un mero trámite, pero el desenlace le ha provocado «indignación». «Hemos mandado planos de la ubicación y fotografías, incluso nos planteamos trasladarlo a otro sitio, pero la respuesta no ha cambiado», lamenta Madrigal.

El propio párroco de la iglesia Virgen del Castillo, el Padre Guillermo, se ofreció a mediar ante la edil responsable del distrito de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, y encontrar una solución consensuada, «pero lo único que ha respondido es no y no», protesta la responsable del Nacimiento. En esta ocasión, las figuras no han salido del lugar en el que aguardan la llegada de la Navidad desde el siete de enero hasta el siete de diciembre, en el garaje del centro cultural Carril del Conde, ubicado en la calle homónima, en el que están unidos por una cita de obras y protegidos por un cartel que reza «Belén parroquia. No tocar».