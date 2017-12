Estamos ahí por su seguridad

El Gobierno elevó a nivel 4 el nivel de seguridad el 26 de junio de 2015. Adoptó esa decisión a raíz de la ola de atentados que sacudió ese verano Túnez, Francia y Kuwait, y desde entonces hemos estado más seguros, por entre otras cosas, reforzar la presencia policial en la calle e infraestructuras críticas.

Ahora llegan Navidades, fechas familiares, de celebraciones, pero también de ocio, salir, disfrutar... Los ciudadanos, claro. Los policías debemos preocuparnos porque todas esas actividades salgan bien y sin problemas. Como consecuencia de ello, este año se han tomado medidas excepcionales para que las preuvas, las campanadas, la San Silvestre y las diferentes cabalgatas de la capital sean más seguras en previsión de posibles ataques terroristas.

Se recurrió en su momento, y se seguirá haciendo con los elementos pasivos de seguridad como maceteros y bolardos para evitar el acceso de vehículos en las calles de gran afluencia de peatones. Igualmente intervendremos objetos contundentes como palos y banderas o aquellos que puedan generar riesgos para la seguridad ciudadana, como petardos, bengalas y envases de vidrio. Y se prohibió el acceso de camiones por las zonas peatonales.

Pensando en la seguridad se han añadido medidas novedosas: El uso extraordinario de 35 de las cámaras de tráfico para controlar los recorridos de los evento; el uso del helicóptero para reforzar la seguridad enviando imágenes en tiempo real; limitar el aforo en la Puerta del Sol a 20.000 personas –dos por metro cuadrado–; la restricción a la circulación de, además de camiones, furgonetas que por primera vez este año no podrán entrar en el perímetro de las cabalgatas para evitar lo que pasó en la Rambla de Barcelona. Con todo esto solo decir a la ciudadanía que salgan, se diviertan y disfruten, ya velamos nosotros por que eso sea así. Y que no tengan miedo porque, aunque no nos vean, estamos ahí.

Secretario General de SIPE