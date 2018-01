Fuenlabrada pone la zancadilla a la XV Gala de Baile de la Cruz Roja

Por primera vez en quince años, la Cruz Roja puede acabar no celebrando en Fuenlabrada su tradicional gala benéfica en la que una veintena de escuelas de baile de toda la Comunidad realizan exhibiciones para recaudar fondos para la institución. El motivo es que por primera vez en este tiempo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada –que hasta el mes de febrero dirigirá el histórico Manuel Robles (PSOE)– asegura que los zapatos de baile de sus participantes rallan la pista del pabellón municipal Fernando Martín y ha pedido que se coloque una moqueta; una petición imposible para el baile: «Todos los bailarines saldrían con los tobillos rotos», explica Pedro González, alumno de la escuela DAMA, encargada de la organización del evento a beneficio de Cruz Roja. Desde el consistorio aseguran que se están manteniendo conversaciones para buscar una solución pero no cambian su exigencia, pero los organizadores aseguran que «con tan poco tiempo» –la gala estaba prevista para febrero– no creen que puedan conseguirlo. Por este motivo, los organizadores ya han empezado a hablar con otros municipios, como Coslada o Villalba, «donde no nos están poniendo problemas», afirman. Lamentan que Fuenlabrada menosprecie la ilusión y el dinero que cada año emplean en preparar los bailes para esta gala.