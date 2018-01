Fuente el Saz pide ensanchar la M-117

«Una carretera recta de doble sentido, con arcenes inexistentes y peligrosos giros a la izquierda para entrar en las urbanizaciones». Esta es la descripción que hace de la M-117, la vía en la que falleció atropellada el pasado lunes una joven de 17 años y por la que circulan a diario más de 8.000 vehículos, el concejal de seguridad de Fuente el Saz, Juan Pedro Sanz. El ayuntamiento de esta localidad, a la que pertenece el tramo de vía en el que se ubica la parada de autobus hacia la que se dirigía Alejandra cuando fue arrollada –la urbanización en la que residía, en la acera de enfrente, está en el término municipal de Ribatejada– cree que la construcción de una rotonda o una raqueta en esta vía a la altura de las varias urbanizaciones de la zona del suceso solucionaría los problemas de seguridad víal «no sólo para los peatones, sino también para los conductores». Los primeros tendrían habilitadas zonas de paso, mientras que la velocidad de los segundos se vería reducida recortando como consecuencia el número de siniestros que registran, detalla. Sin embargo, aseguran desde el consistorio, la mejor solución para evitar los accidentes que se producen en la M-117 (que no está en el registro de puntos negros de la Comunidad de Madrid) sería su ampliación. Hace ya dos años, a través de la plataforma de recogida de firmas Change.org, varios vecinos de esta zona en el límite entre la Comunidad de Madrid y Guadalajara solicitaron al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid «la mejora urgente» de esta vía. Entonces la carretera fue objeto de obras en su pavimento, pero no ensancharon la calzada y los arcenes. Otra de las peticiones exige aún a día de hoy la ampliación de 930 metros de calzada entre la M-111 y la M-117. Una obra que, aseguran los promotores de la propuesta, «mejoraría el entorno de los nuevos desarrollos urbanos de Fuente el Saz, proyectos realizados al borde de la M-117». Este tramo, según un estudio elaborado por la consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid en 2016, soporta un tráfico diario de más de 10.000 vehículos de los que el 5,6% son vehículos pesados. «El 95 por ciento de este tráfico se dirige a la M-111, casi 10.000 vehículos están obligados a circular 2.500 metros por el casco urbano de Fuente el Saz de Jarama, para volver a salir en un sentido, o en otro, solo por 930 metros que separan a la M-111 de la M-117», reza la petición que no alcanzó los 2.500 apoyos.

«A nivel de Ayuntamiento trasladamos todas los mensajes y quejas de los vecinos y seguiremos haciendo la presión necesaria para que se mejoren los accesos a las urbanizaciones», añadió Sanz. Para el Ayuntamiento de Fuente el Saz existe otra mejora necesaria que las administraciones competentes en la seguridad vía deberían acometer con carácter urgente: la modificación de la señalización. «Cada salida debería estar señalizada lo máximo posible y no es así ahora», añadió el concejal.