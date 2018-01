La policía aún busca al autor del arrollamiento de Yusara

Resuelto el atropello de Alejandra con la detención de un conductor de origen paraguayo, aún queda otro reciente arrollamiento mortal por resolver. Se trata del suceso que costó la vida la madrugada del pasado viernes a Yusara, una mujer de 30 años y de origen peruano. El siniestro ocurrió a la altura del número 86 de la calle Marcelo Usera de la capital cuando la víctima salía de una discoteca. La Policía Municipal, encargada de la investigación, no pudo tomar testimonio a la mujer, herida de gravedad y que falleció horas después en el Hospital 12 de Octubre, por eso, han pedido las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona que hubieran podido captar la secuencia de los hechos para proceder a la detención del conductor que la atropelló. Al parecer, el autor del arrollamiento no huyó en el momento del suceso, se marchó cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar donde estaba Yusara aunque no le tomaron filiación. Testigos aseguraron que la mujer salió discutiendo de la discoteca con un hombre que no era su pareja.